En la UCA, Zamora participó de una charla del Programa Ejecutivo en gestión, liderazgo y desarrollo local

El intendente de Tigre fue invitado a exponer sobre el modelo de seguridad que lleva adelante el Municipio, a través del Sistema de Protección Ciudadana y los avances en materia tecnológica que se han desarrollado para combatir y prevenir el delito. La actividad tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió la invitación para participar de una charla sobre el Programa Ejecutivo en gestión, liderazgo y desarrollo local. Allí, dio detalles de los avances tecnológicos y el trabajo realizado mediante su equipo de Gobierno para fortalecer la seguridad de los vecinos y vecinas del distrito.

“Agradezco la invitación para poder participar y contar un poco la manera en la que trabajamos en Tigre en materia de seguridad y desarrollo. Consideramos que a lo largo de estos años hemos consolidado nuestro Sistema de Protección Ciudadana como uno de los más importantes en la Provincia”, señaló Zamora luego de su exposición en la Universidad Católica Argentina.

El encuentro – que contó con la presencia del intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar – se llevó adelante en horas de la tarde y participaron estudiantes de la UCA. En tanto Zamora estuvo acompañado por el secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Jorge Fernández, para compartir la experiencia de la gestión en materia de planificación, cercanía con la comunidad e inversión en políticas de seguridad. A su vez, se ponderó la labor articulada y el trabajo en equipo con instituciones como la Policía de la Provincia y Prefectura.

Cabe destacar que a lo largo de los años, el Municipio de Tigre ha consolidado un sistema de seguridad integral, basado en la incorporación de tecnología y prevención para dar una respuesta más rápida y eficaz a la comunidad.

A través del fortalecimiento en el Centro de Operaciones Tigre con: las más de 2.200 cámaras de seguridad distribuidas en todo el partido, los Tótems de Seguridad Inteligentes (TSI), los más de 140 móviles que recorren las calles, el Sistema BUS.CA.DO.R de lectura de patentes, el Alerta Tigre Global, su Laboratorio de Imágenes Criminológicas y las Oficinas de CiberCOT, entre otras iniciativas, se ha posicionado como uno de los territorios más seguros del conurbano bonaerense.