La UNPAZ presentó sus profesorados de Educación Especial 

UNPAZ es la Universidad Nacional de José C. Paz

La vicerrectora Silvia Storino participó junto a la directora de los profesorados de Educación Especial Marcela Terry y la docente Anabel Perret Venzzani, del programa televisivo ‘Desde el Conocimiento’ (DEC), ciclo que se emite por C5N, en el que se presenta la actualidad de las universidades argentinas.

En la entrevista, la vicerrectora expresó que los profesorados universitarios con orientación en sordas/os e hipoacúsicas/os y el profesorado universitario con orientación en ciegas/os “son los únicos de nivel universitario que tiene la provincia de Buenos Aires y que algunas de sus características particulares están relacionadas con la producción de conocimiento, en este caso pedagógico al servicio de la enseñanza en los otros niveles”.

“Buscamos generar conocimiento sobre cómo le enseñamos mejor a aquellas/os que tienen que enseñar y en este caso en un vínculo que vuelve a la enseñanza compleja no por el sujeto, el problema no es la persona sordociega, hay una complejidad en la enseñanza en la que hay mucho para hacer”, afirmó la vicerrectora.

En este sentido, “tenemos mucho para conversar con el sistema formador porque tal como lo dice la ley, la educación superior está constituida por las universidades y los institutos superiores, si bien no tenemos un par universitario en la provincia tenemos un conjunto de instituciones formadoras con las que trabajamos bastante para pensar la experiencia de formación”, precisó Storino.

Por su parte, Marcela Terry destacó el trabajo conjunto que vienen haciendo con instituciones de la región. “Es muy interesante la relación que vamos estableciendo con otras escuelas e instituciones como el Instituto Superior de Formación Docente N°112 de San Miguel o las escuelas especiales 502 y 503 de José C. Paz y la 511 de La Matanza; esto nos permite crecer y tener una inserción en el territorio”, dijo.

Entre otras acciones, quienes impulsan estos profesorados que fueron gestados en el año 2020 y comenzaron a funcionar en 2021, desarrollan proyectos de voluntariado universitario que tienen como objetivo brindar una mayor accesibilidad a las personas con sordoceguera.

“En esta corta vida que tenemos pudimos desarrollar proyectos de voluntariado universitario relacionados con literatura, con la posibilidad de accesibilizar libros de literatura de calidad que circulan en las escuelas y que no se encuentran ni en Braille ni tampoco en la narración en lengua de señas”, dijo Terry.

La actividad formó parte del programa “Historias x leer” del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de una colección de libros de cuentos en formato papel y con código QR para la accesibilidad en lengua de señas que fueron entregados a cada niño/niña de primero a séptimo año de la educación primaria y de la modalidad de educación especial de todas las escuelas del país. Se está preparando una segunda edición con nuevos títulos.

También se entregó material sobre literatura en formatos accesibles en las escuelas de sordos y ciegos de la región y en el sector pediátrico del Hospital Oftalmológico de José. C Paz. “Otro proyecto -agregó Terry- es el de accesibilización del Museo de José C. Paz, que está para iniciar en breve”.

Consultada por la recepción que tuvieron estos profesorados en la comunidad, Anabel Perret Venzzani señaló que “estos profesorados nacen de una vacancia y una necesidad del territorio, del territorio próximo y también de los alrededores. Y la verdad es que con una excelente respuesta de la comunidad. Tenemos hoy alrededor de 200 estudiantes, y no son principalmente de José C. Paz, son también de zonas aledañas como Moreno, Pilar, San Miguel y otras localidades cercanas”.

Como muestra de esto, recientemente comenzaron las clases de la Diplomatura Superior en la Enseñanza de Estudiantes con Sordoceguera, tramo formativo de posgrado destinado a docentes de la modalidad de educación especial.

