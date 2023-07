Info del distrito de Tigre x 6

Zamora no podrá ir con la boleta de Massa en los próximos comicios. Repercusiones. El Municipio de Tigre continúa con el Plan de Veredas Vecinales en Benavídez. Se entregaron más de 1200 certificados de formación laboral a vecinos y vecinas. En el marco del 88° aniversario de El Talar, el Municipio de Tigre celebró una gran fiesta familiar junto a instituciones de la comunidad. Domingos de Peña, una propuesta que ya es un clásico entre los vecinos de Tigre

(*) Zamora no podrá ir con la boleta de Massa en los próximos comicios

La Cámara Nacional Electoral hizo lugar a un pedido del Frente Renovador para impedirle al actual intendente de Tigre Julio Zamora competir por su reelección junto al precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Deja al intendente sin boleta a presidente por un capricho para poner a su mujer”, lanzó Zamora ante la consulta efectuada por el diario La Nación. El fallo salió con los votos mayoritarios de los jueces Hernán Corcuera y Daniel Bejas, y la disidencia de Alberto Dalla Vía.

Sucede que el actual jefe comunal compite en su distrito contra la presidenta de AySA y esposa del ministro de Economía, Malena Galmarini.

En la resolución expedida por la Justicia, se citan las palabras del vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, quien en su rol de apoderado refiere que “el hecho fáctico de compartir el cuerpo electoral debe tener intrínseca una mínima comunión política entre todos los integrantes de las diferentes categorías, máxime cuando se trata del Precandidato que encabeza en orden correlativo la boleta”.

(*) Repercusiones…

El presidente del Frente Renovador nacional, Pablo Mirolo, se refirió al tema: “Cada vez que Zamora habla de Massa parece un dirigente de la oposición, no entiendo ahora cuál es su intención de reclamar ir pegado a la boleta de alguien a quien dijo que no va a votar”.

(*) El Municipio de Tigre continúa con el Plan de Veredas Vecinales en Benavídez

En Benavídez, el Municipio de Tigre continúa con el Plan de Veredas Vecinales con el fin de mejorar la circulación peatonal. Las obras llevadas adelante en el Polideportivo Zabala, sobre las calles Freire y Perna, tienen una extensión de 300 mts.

Estas obras se complementan con otros trabajos llevados adelante por el Municipio de Tigre como la intervención en los espacios públicos, veredas comerciales, iluminación led, pavimentación, saneamiento de desagües pluviales, obras de cloacas y agua corriente, entre otras, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el distrito y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Para más información, comunicarse con la delegación correspondiente ingresando al siguiente link CLICK AQUÍ.

(*) El Municipio de Tigre entregó más de 1200 certificados de formación laboral a vecinos y vecinas

En el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Municipio realizó la entrega de certificados de formación laboral a más de 1.200 vecinos y vecinas, a través del Tigre Instituto Formativo (TIF).

“Pudimos volver a entregar estos certificados del TIF, en este caso a más de 1.200 vecinos y vecinas de distintos puntos del distrito que cursaron en este primer semestre. Pensamos que llevar la capacitación a todos los barrios facilita el acceso a los talleres y de ese modo transitamos por el camino de insertar a la comunidad al mundo del empleo. Contamos con el respaldo de muchas empresas y entidades intermedias que nos proporcionan sus sedes para los encuentros. Realmente vivimos un excelente periodo de estudio que quedó coronado con esta celebración”, sostuvo el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

Desde la creación del TIF, más de 16 mil vecinos y vecinas completaron su formación: un 32% logró conseguir un trabajo estable y un 54% pudo generar un emprendimiento productivo propio. A lo largo de los años, se dictaron más de 870 cursos en temáticas como: gastronomía, innovación y tecnología, textil y estampado, estética, administración, técnicos, informática, construcción y comunicación audiovisual, entre otros.

El evento contó con una gran convocatoria de vecinos y vecinas quienes disfrutaron en el inicio el show en vivo de la banda musical “Santi y lo que faltaba”. Luego, se proyectó un video institucional dedicado al trabajo realizado en el TIF, con testimonios de la experiencia de algunos de los estudiantes.

Adriana Garmendia, profesora de masoterapia y reflexología, comentó: “Esta es una iniciativa que aporta un montón, los estudiantes salen profesionales y empiezan a trabajar enseguida. Las capacitaciones que se dictan en el TIF no tienen nada que envidiarle a las que son privadas, ya que son muy completos”.

En el transcurso de la actividad, las y los profesores entregaron el certificado a cada estudiante. La ceremonia tuvo un cierre a puro entretenimiento con la presentación del cantante Leo Ríos y su característico repertorio de música tropical.

(*) En el marco del 88° aniversario de El Talar, el Municipio de Tigre celebró una gran fiesta familiar junto a instituciones de la comunidad

El Municipio de Tigre conmemoró el 88° aniversario de El Talar con una gran celebración familiar en la Plaza Hipólito Irigoyen. Organizado de manera articulada con la Comisión Permanente de Homenaje, el evento incluyó la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas que residen hace más de 65 años en la localidad.

La actividad contó con shows en vivo de música y baile a cargo de agrupaciones y artistas locales. Además, los presentes pudieron interiorizarse acerca de la labor de las instituciones de El Talar a través de stands distribuidos por la plaza. Por otra parte, los y las emprendedoras de Origen Tigre comercializaron sus productos durante la jornada.

Al respecto de la actividad, la presidenta de la Comisión Permanente de Homenaje y del Rotary Club de El Talar, Graciela Bargas Kufner, comentó: “Esto es una muestra de la unión y el compañerismo que hay entre las instituciones. El objetivo es mancomunar acciones con cada una de ellas y hacer una ciudad mucho más fuerte. Quiero destacar la colaboración del Municipio que siempre está respaldando estas iniciativas. También hemos distinguido a vecinos y vecinas que tienen más de 65 años viviendo en el mismo lugar con un sentido de pertenencia admirable”.

Momentos después, se realizó el acto central donde se entregaron reconocimientos a personas con una trayectoria de más de 65 años viviendo en la localidad. Entre ellos se destacó a: Norberto Juan, Héctor Rodríguez, Elena De Nigris, Elvira Albornoz, Ramona Bogado, Daniel Nuñez, Raul Ybasca, Miguel Gibellieri, Antonio D’Ambrosio.

“Me parece bárbaro que se brinde reconocimiento a la gente que es la que en definitiva construye la comunidad. Veo a El Talar hermoso, cada día está un poquito mejor y eso es maravilloso. Hace poquito inauguraron una senda con muchos juegos en Groussac y es espectacular porque hacía mucha falta”, sostuvo De Nigris.

(*) Domingos de Peña, una propuesta que ya es un clásico entre los vecinos de Tigre

En la Plaza Daniel María Cazón de la localidad de Tigre centro, el Municipio realizó el ciclo Domingos de Peña para el disfrute de los vecinos y vecinas. El festival itinerante tiene como objetivo promover la cultura local y acercar a la comunidad diferentes actividades recreativas.

Durante la jornada, los presentes disfrutaron de agrupaciones de baile y pudieron recorrer la feria Origen Tigre, espacio de comercialización que se brinda a los artesanos locales. Se realizaron shows musicales de los siguientes artistas locales: Fernanda Mores, Manuel Andrada, La Quinta Pata y Soltando Coplas. Además, la vecina de Rincón de Milberg, Costanza Coch, leyó una poesía de su autoría.

Marta, vecina de Tigre centro, mencionó: “Hago folclore desde que me jubilé y me encanta. Es una actividad que puede hacer toda la gente y más con estas posibilidades que el Municipio trae a los distintos lugares de Tigre. Me parece una iniciativa muy útil la que han hecho. Estoy contentísima porque vengo y puedo bailar”.

Gladys, vecina de Rincón de Milberg, dijo: “Sigo todas las peñas, sino están acá, se hacen en El Talar o Pacheco. Amo el folclore y voy a los talleres del Municipio. Agradezco por esta posibilidad y me parece muy bien que se haga en todas las plazas, porque a la gente le gusta bailar y venir a estos eventos”.

Para más información sobre las siguientes fechas de Domingos de Peña, consultar las redes sociales del área de cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

