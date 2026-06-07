En el curso de Personal Trainer

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

6 de junio de 2026 después del homenaje a Matias Alegre en el COM, visité el Curso de Personal Trainer, un programa que demuestra la solidez de la política deportiva municipal de José C. Paz.

Acompañado por el Secretario de Deportes y gran compañero Rodolfo R. Pino, figura clave en la expansión de las capacitaciones y en la profesionalización de la actividad física en la Ciudad del Aprendizaje.

El área de Deportes consolidó un modelo de gestión cercano, activo y profundamente orientado al crecimiento de la comunidad. Felicité a los instructores Pablo Di Lorenzo y Damaris Pino, cuyo trabajo pedagógico sostiene la calidad del trayecto formativo y el gran equipo de la Secretaria de Deportes.

A pesar del dia observé asistencia perfecta de los más de 200 participantes lo que refleja el interés creciente de los vecinos por capacitarse y fortalecer su vínculo con la actividad física. Este impulso formativo se inscribe en el marco de José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje UNESCO, reconocimiento que reafirma la centralidad de la educación en las políticas públicas locales.

El curso de Personal Trainer no solo brinda herramientas técnicas sino que también promueve una ciudadanía activa y comprometida, en sintonía con la visión humanista del modelo de gestión encabezado por el intendente y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, Mario Alberto Ishii.

Una gestión que integra salud, educación y trabajo como pilares para construir una comunidad más justa, solidaria y orientada al desarrollo humano.