En compañía de destacados artistas, Julio Zamora recorrió el futuro Teatro Municipal de Don Torcuato

El intendente de Tigre visitó el establecimiento y mostró los avances de la obra que se encuentra en su última etapa. El proyecto comprende 1.200 m2 y contará con espacio para 250 espectadores.

En Don Torcuato, el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, recorrieron junto a artistas de nivel nacional el futuro Teatro Municipal que se encuentra en la última etapa de construcción. Se trata de un espacio que permitirá ampliar la oferta cultural de Tigre.

“Es importante seguir invirtiendo en cultura y ese es el horizonte que tenemos en Tigre. Recorrimos el espacio junto a destacados artistas del ambiente, quienes se vieron sorprendidos por el ambicioso proyecto que estamos ejecutando. Desde el Municipio se lleva adelante una gran propuesta en esta área”, declaró el jefe comunal.

La actividad se desarrolló en horas del mediodía, donde Zamora y su equipo de trabajo recorrieron los avances de la obra junto a los artistas, a quienes interiorizó en los pormenores y detalles del futuro espacio cultural.

“Es un lugar que queda para siempre, la comunidad de Don Torcuato pasa a tener su sala. El teatro tiene que estar cerca de la gente, ser popular. La zona se va a llenar de espacios comerciales y los vecinos y vecinas van a poder venir a estudiar acá”, enfatizó la conductora y artista, Costa.

Una vez inaugurado, el Teatro Municipal de Don Torcuato permitirá albergar un total de 250 espectadores. El lugar comprende un total de 1.200 m2 y contará con elementos de última tecnología, lo que permitirá una experiencia completa en la comunidad.