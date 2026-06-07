La Municipalidad inauguró el Aula Tecnológica para la Educación Especial

Las instituciones beneficiadas son las EEE N° 501, 502 y 503

El Municipio de José C. Paz inauguró este viernes 5 de junio el Aula Tecnológica destinada a las Escuelas de Educación Especial del distrito, en un acto que reunió a autoridades municipales, educativas, docentes, alumnos y familias de las tres instituciones.

El espacio fue concebido con métodos adaptados, dinámicos y accesibles, con el objetivo de que cada estudiante pueda aprender jugando, explorando y creando. Se trata de un recurso pedagógico diseñado específicamente para acompañar las trayectorias educativas de niños y jóvenes con discapacidad, apostando a una educación inclusiva y de calidad.

En paralelo, ya se encuentra en funcionamiento el programa de capacitación docente, que brinda herramientas y estrategias para que la tecnología se convierta en un verdadero puente hacia nuevas oportunidades educativas para toda la comunidad escolar.

El proyecto es impulsado por el Intendente en uso de licencia y Senador Bonaerense Mario Alberto Ishii, e implementado por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio.

Del corte de cintas participaron la Intendenta Interina Lorena Espina; el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Mario Martínez; el Jefe Distrital de Educación, Inspector Adrián Martínez; la directora de la EEE N° 501, Stella Dourthat; inspectores educativos y la comunidad de los tres establecimientos.