Por qué el periodismo local es más necesario que nunca

Escribe: Román Reynoso (*)

“No nos odian lo suficiente”. La frase no salió de un micrófono abierto por accidente: fue calculada. En la Argentina de 2026, la hostilidad hacia el periodismo ya no es una reacción espontánea del poder irritado; es una estrategia de gestión. Cuando un gobierno decide prescindir de la intermediación para instalar relatos sin contraste, la existencia de una mirada crítica deja de ser incómoda y pasa a ser, directamente, un problema a resolver.

Frente al ruido de las grandes escenografías nacionales -donde el debate se reduce a eslóganes diseñados para el algoritmo del momento- el periodismo regional opera como un cable a tierra que nadie reemplaza. Es en las comunidades, en el territorio bonaerense, donde la independencia se pone a prueba todos los días sin red de contención y sin la protección que da la escala.

Investigar una licitación municipal, auditar la obra pública del barrio o visibilizar el deterioro de un hospital periférico no admite el lujo del anonimato. El periodista local cruza a sus fuentes, a los vecinos y a los funcionarios en la misma calle donde vive. Esa cercanía no debilita la rigurosidad: la duplica. En el plano local, la mentira o la complicidad no se diluyen en la marea de las redes; se pagan con algo que no tiene reposición: la confianza cara a cara.

Sostener un medio independiente hoy no es una apuesta rentable ni una causa romántica. Es una decisión de pararse frente a quienes prefieren el silencio administrado. El ahogo económico es real, los intentos de disciplinamiento también. Pero la virulencia de los ataques desde el poder termina siendo, paradójicamente, la mejor validación del oficio: nadie se toma tantas molestias para desacreditar a quien no le importa.

Este 7 de junio no es fecha para el elogio corporativo. Es una ratificación de algo más simple y más exigente: que el periodismo sigue siendo necesario exactamente en la medida en que incomoda. Mientras el poder exija aplausos o sumisión, la única respuesta útil es seguir mostrando lo que prefieren que no se vea.

(*) Periodista