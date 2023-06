Reportaje a Guillermo López

Fundador del Centro de Investigación Histórica Vicente López. Periodista radial.

Por: Raúl Ezequiel Poletti

-¿Cómo fue que empezaste a investigar la historia antes del centro de investigación?

-Todo comenzó desde chico, el querer saber sobre mis orígenes, sobre mi familia, sobre mis vecinos, me hizo empezar a buscar fotos viejas, ya cuando fui mayor mi curiosidad por saber sobre la historia del barrio que me vio nacer, se hizo más intensa, por lo que me llevo en el año 2001 a realizar el curso de Guía de Turismo de Vicente López, comencé a participar de las jornadas de historia y junto a Graciela Ricchioni, Emilio Zannazzaro, Eugenia San Martin Martínez y otros vecinos amantes de la historia en el año 2011 fundamos el Centro de Investigación Histórica Vicente López y un año después inauguramos nuestra oficina y nuestro Museo Los Olivos.

-¿Fuiste guía de turismo y estuviste en torre Ader contamos tu experiencia?

No solo fui Guía de Turismo, sino que tuve el privilegio de ser uno de sus Presidentes, orgulloso de esto y de encabezar y representar tan prestigiosa entidad, mi estada en la Torre Ader, me dio la oportunidad de Investigar más sobre nuestros orígenes, palpar la historia chica de nuestra Patria Grande muy de cerca, ya que la Torre es el lugar histórico para mi más importante del municipio, no solo por su historia, sino porque en ella está el Archivo documental de nuestra Ciudad, y cuenta con un grupo humano muy capacitado y trabajador, mis compañeros María José y Eduardo Rodríguez su coordinador no solo fueron compañeros de trabajo, sino Amigos.

– ¿Cómo es la experiencia de hacer Radio?

-La radio la realizo desde el 2010, es una experiencia hermosa que me permite no solo llevar a los vecinos nuestra historia local y nacional, sino que me permitió encontrar otro de mis oficios el periodismo, tuve la suerte de ser ternado en tres oportunidades en el Martín Fierro Federal como mejor programa Cultural y Labor Periodística

-¿Qué es para vos la historia?

Para mí la historia es como me enseñó hace muchos años un Gran Historiador “la historia es la política del pasado” eso nos lleva a que la política del presente es la Historia que todos nosotros estamos escribiendo para las generaciones futuras, tenemos que participar con apoyo y críticas, sino nuestros hijos, nietos tendrán que vivir los errores y aciertos que escribimos, la historia son nuestras raíces.

-¿Cómo es ser un investigador consultado en los medios de comunicación sobre la historia local?

-Es hermoso compartir lo que uno sabe, lo que uno investiga y documenta, contar nuestras raíces, la historia de los hombres y mujeres que marcaron los comienzos de nuestra ciudad y la de nuestros nueve barrios, es parte hoy de mi vida y lo disfruto mucho.

-¿Qué formación te ha permitido conocer los detalles que no se toman en cuenta?

-La tenacidad, la vocación por saber, los detalles de las pequeñas cosas que sin darnos cuenta llegan a ser inmensas por la riqueza de nuestro pasado, todo detalle se toma en cuenta, un documento, una foto, un comentario de nuestros mayores que son los libros vivientes que tenemos.

-¿Cómo se debería investigar hoy en día?

Hoy es más fácil con la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos, todo hay que documentar, para que pase a ser de una historia urbana a una historia documentada, hablar con la verdad y tratar de ser apolítico, neutral, y principalmente claro y confiable.

-¿Qué días y horarios pueden visitar el centro de investigación?

-Estamos todos los martes y jueves de 15 a 18 en nuestra oficina y en el museo Los Olivos, en Guillermo Rawson 2855, Olivos.

-¿Cómo pueden apoyar al centro de investigación los vecinos?

-Compartiendo fotos, documentos y elementos para aumentar nuestro museo y archivo, donando todo lo que para muchos no sirve y que a otros les puede ser útiles, recibimos toda clase de donaciones, para ayudarnos y poder ayudar.

-¿Cómo pueden encontrar en internet y redes la investigación?

-En nuestras páginas de Facebook: Historia de Vicente López, Centro de Investigación Histórica Vicente López, Al gran pueblo Argentino Salud, Historia de un pueblo y su gente, Grupo Vecinos de Vicente López, Amigos del Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López, en Instagram: CentrodeInvestigación, museolosolivos,en Blogspot: historiadevicentelopez.blogspot.com.ar o por mi celular (15) 6010-3528.

