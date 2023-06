Juan Andreotti es precandidato a intendente en San Fernando  

El actual Intendente confirmó su postulación y presentó al equipo que integrará la lista sanfernandina de “Unión por la Patria”, acompañando la candidatura de Sergio Massa. “Querer y conocer el lugar donde uno vive son las dos cosas fundamentales que no pueden faltar para cuidar y renovar nuestra ciudad”, dijo Andreotti y agregó: “Logramos cumplir muchos sueños y hacer crecer nuestro orgullo sanfernandino. Les pido que me acompañen para seguir construyendo una ciudad más empática, que a partir de servicios de calidad, nos una igualando oportunidades”.

El 13 de agosto en las Elecciones Primarias de 2023, Juan Andreotti será precandidato a Intendente de San Fernando “para seguir renovando la ciudad que más se renovó en los últimos años”, como enfatizó. Se presentará en la lista de “Unión por la Patria”, alineado con Sergio Massa en la síntesis de unidad.

“Tengo el orgullo de ser candidato a Intendente. Soy de los que cree que no se puede querer lo que no se conoce. Querer y conocer el lugar donde uno vive son las dos cosas fundamentales que no pueden faltar para cuidar y renovar nuestra ciudad”, manifestó en un escrito el Jefe Comunal Andreotti. Y continuó: “Amo nuestro barrio, nuestras calles, nuestra historia, el lugar donde nací, crecí y el que me dio todas las oportunidades y alegrías de mi vida. De donde es mi club, mi río y mi escuela, de donde son mis amigos y mi familia, y donde pienso vivir toda mi vida”.

“Tuve el honor y la alegría de que mis vecinos y vecinas me eligieran para representarlos como Intendente de esta ciudad. Logramos cumplir muchos sueños y hacer crecer nuestro orgullo sanfernandino. Quiero pedirles que me acompañen para seguir construyendo una ciudad más empática, que a partir de servicios de calidad, nos una igualando oportunidades. Una ciudad donde puedas crecer, desarrollarte, estudiar, trabajar, sentirte cuidado: una ciudad para vivir”, completó el Intendente.

La lista de precandidatos a Concejales, en orden, está formada por:

Alicia Aparicio, actual Diputada Nacional. Ríos Santiago Romina Mabel Arzola Romina Mabel Hernán Javier Rondán Vanesa Eva Medialdea Luis Roberto Hansen Ángela Vanesa Valdez Damián Matías Rocca Alicia Alegre Gabriel Alejandro Villamayor

A su vez, los suplentes para el Deliberante son: Carla Filipi, Germán Villalba, Carla Ponce, Darío Vargas, Marcela Santa Cruz y Jorge Reinaldo Sosa.

En tanto que para el Consejo Escolar son precandidatos:

Gastón Mansilla Patricia Bolo Bolaño Ivinkelried Javier Hugo

Y los suplentes del organismo local de gestión educativa son Francou Luz Mailen Toledo, Lorenzo Román Giménez y Andrea Carolina Protto.

