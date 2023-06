Por el fin de semana XL, viajaron 2,2 millones de turistas y gastaron $106.197 millones

Hubo celebraciones en todas las localidades del país, destacándose las fiestas patrias. Los festejos por el Día del Padre alentaron, además, a miles de excursionistas a viajar por el día. Destacan desde CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

Los feriados que combinaron la conmemoración de los Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes y el Gral. Manuel Belgrano dejaron un buen balance: 2,2 millones de turistas nacionales e internacionales recorrieron la Argentina y gastaron $106.197 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

Frente al mismo fin de semana del año pasado, que también tuvo 4 días, viajó 3,3% menos de gente, aunque la estadía media fue 3% superior (subió de 3,3 a 3,4 días).

El gasto total, en tanto, se redujo 2,9% frente a ese fin de semana, medido a precios constantes, es decir, descontando el factor inflación. Los turistas desembolsaron, en promedio, $13.894 diarios.

El programa PreViaje movilizó 140 mil turistas y generó $10.070 millones en gastos el fin de semana largo. Iguazú, Salta, Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Ushuaia, Termas de Río Hondo, Carlos Paz, Merlo y Mar del Plata encabezaron los destinos elegidos por los turistas beneficiados por el programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Aerolíneas Argentinas transportó 222.000 pasajeros en toda su red de vuelos y destinos, es un 26% más que en la misma fecha del año pasado, cuando se transportaron 176.000 pasajeros.

Un atractivo del fin de semana fue la apertura de los centros de esquí que ya se encontraban con nieve. Mucha gente viajó a las montañas aprovechando las excelentes condiciones para esquiar.

En lo que va del año ya van seis fines de semana largos donde viajaron 11 millones de personas y gastaron $409 mil millones.

¿Qué sucedió en las provincias y ciudades?

1) Provincia de Buenos Aires. A pesar del frío, las localidades de la costa tuvieron sus visitantes, destacándose Costa del Este, Mar del Plata, Cariló, Pinamar, Mar de las Pampas, y San Bernardo entre otras. En el interior de la provincia, Tandil, Chascomús, Carhué, Tigre y La Plata con una agenda muy nutrida, trabajaron a pleno. El gasto promedio diario fue muy diferente entre una localidad y otra. Mientras en Chascomus rondó los $12.630, en La Plata fue de $29.500. La provincia celebró las tradiciones fiestas criollas y gastronómicas, destacándose Saavedra con la Fiesta de la Trufa Negra; Villa Gesell con su Tradicional Argentina La Criolla; el pueblo turístico Uribelarrea, en Cañuelas, con la Fiesta del Costillar Criollo; Campana con su 23° aniversario a la Virgen Del Canchillo; Marcos Paz con la Gran Feria Medieval en el Paseo de la Estación; y Mar de Ajó con el Festival de Rock. Hubo también competencias deportivas que atrajeron turismo de nicho como el 1° Campeonato de Pesca en Chapalcó.

2) Catamarca. Recibió visitantes de distintos rincones del país y del extranjero. La ciudad capital exhibió propuestas como la Fiesta Puneña, un encuentro de sikus, milonga y show de tango, y batallas de Freestyle. La ocupación se ubicó en niveles medios-alto, especialmente en El Rodeo, Andalgalá, Fiambalá, Tinogasta, Pomán, El Alto, Las Juntas, Paclín, Santa María y Santa Rosa. A los atractivos naturales y culturales de cada ciudad, se sumaron ofertas de turismo aventura y turismo activo como rappel, tirolesa, senderismo, trekking, cabalgatas y paseos en kayak. Una de las actividades que mayor interés obtuvo, fue la ceremonia del Inti Raymi en el Pueblo Perdido de la Quebrada, donde visitantes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, La Rioja y de diversos países del mundo, siguieron los rituales de la tradición ancestral, de origen incaico, que se realiza en esta época, en agradecimiento al Dios del Sol (Inti) y la madre Tierra por las cosechas recibidas.

2) Ciudad de Buenos Aires. Recibió 106.946 visitantes, según el Observatorio Turístico de la Ciudad, lográndose una ocupación de 72% y un impacto económico de $8.044 millones. En los seis fines de semana largos de 2023 la metrópoli ya recibió 650 mil turistas nacionales e internacionales. Una de las actividades más destacadas fue el Campeonato Federal del Asado, que convocó a turistas y vecinos a rendir culto a uno de los íconos gastronómicos más representativos del país en la Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo. La propuesta contó además con 60 puestos de venta con diferentes parrillas, fiestas nacionales y colectividades, y un escenario con propuestas culturales durante toda la jornada. El Ministerio de Cultura porteño preparó actividades para la familia, entre las que se destacaron los recorridos participativos por el Museo Moderno y el taller anual Caleidoscopio, obras y ciclos musicales en la Usina del Arte con entrada gratuita, o la tradicional Feria de Mataderos entre muchas otras. Se pudo ver, una vez más, turistas internacionales recorriendo bares, restaurantes, teatros, librerías y museos de la ciudad.

4) Córdoba. Quienes eligieron el distrito pudieron disfrutar de sus paisajes y de una variedad de actividades para todos los gustos. Festivales, ferias y mercados artesanales como la Feria de Güemes en la ciudad de Córdoba y Villa General Belgrano o la feria de la Plaza de Nono en Traslasierra. Entre las citas más destacadas estuvieron el Encuentro de Pintores en San Marcos Sierras; el 1° Festival Nacional del Cuarteto y la Gran Fiesta del Chacinado, ambos en Villa María; la Maratón por los Caminos de Brochero, en Villa Cura Brochero; la Peña Día del Padre en San Javier y Yacanto; la Festa della Pasta e Vino en Villa General Belgrano; La Peña de Cosquín en esa ciudad; el Rally Día de la Bandera en Villa Carlos Paz; el Festival del Pejerrey en Cruz del Eje; la Feria Desapego en Alta Gracia; o la Fiesta de la Jineteada, en Villa del Rosario. La ocupación alcanzó niveles medios, con los mejores resultados en la capital, La Cumbrecita, Villa Yacanto, La Cumbre, Carlos Paz, Villa General Belgrano y Alta Gracia. Los hoteles 4 y 5 estrellas trabajaron en su mayoría, a pleno. El gasto promedio por persona diario fue $17.900, incluyendo alojamiento, comidas, recreación, traslados y compras.

5) Corrientes. El fin de semana extra largo finalizó con niveles de ocupación moderados, pero lugares como los Esteros del Iberá trabajando a pleno. La pesca deportiva y el ecoturismo fueron las dos actividades más requeridas. El “finde” XL tuvo una media de permanencia de 4 días por persona, por encima de los 3,4 días del promedio nacional. Entre los polos más visitados sobresalieron Carlos Pellegrini, Goya, Gobernador Virasoro, Mercedes, Corrientes capital y Paso de la Patria. Las terminales de ómnibus registraron fuerte movimiento de turistas y estudiantes que aprovechan estos días para descansar o para pasar en familia el Día del Padre. Los turistas llegaron mayormente de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, destacándose el segmento de adultos mayores.

6) Chaco. La ocupación hotelera fue media-baja, con Resistencia, Charata y Villa Angela como lo más visitado. Fue un feriado especial para esa provincia, que estuvo marcada con la contienda electoral. El gasto promedio, siempre diario y por persona, fue de $12.000, y la provincia ofreció numerosas propuestas para los visitantes, destacándose la peña folklórica “El Patio de los López”, en Juan Jose Castelli. Además sobresalió la recorrida urbana en bicicleta para visitar lugares históricos de la ciudad de Resistencia; las pruebas de karting en el autódromo del Pueblo Santiago Yaco Guarnieri; el recital de Víctor Heredia, C-Govias y artistas locales en el parque de la democracia, entre otros. Los Parque Nacionales de la provincia fueron muy recorridos, con turismo guiados y de naturaleza, destacándose el nuevo Parque Nacional “Laguna El Palmar”, el Parque Nacional “El Impenetrable”, el Parque Nacional “Chaco”, el Campo del Cielo, y el Parque Provincial “Loro Hablador”. Las visitas a las comunidades Qom, Wichi y Mocoit fueron muy requeridas.

7) Chubut. Con buenos niveles de ocupación, miles de visitantes recorrieron Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Esquel, Trevelín, Punta Tombo y Lago Puelo. En Puerto Madryn, se realizó el lanzamiento de la temporada de ballenas con los avistajes embarcados, y se realizó la Semana de las Ballenas con muestras fotográficas, charlas y sorteos. Se destacaron los turistas de provincias de cercanía y extranjeros. El gasto promedio, por día y persona, rondó los $45.000. El Parque Nacional Los Alerces y las Áreas Naturales Protegidas de la provincia estuvieron entre los atractivos naturales con más tránsito de gente el fin de semana.

8) Formosa. El fin de semana dejó un buen flujo de arribos al distrito que cada vez es más requerida en destino de naturaleza. La zona del Bañado La Estrella fue lo más demandando. En ciudad de Formosa se destacaron la variada oferta gastronómica, el paseo costanero y la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay para actividades de caminatas, bicicletas, safari fotográfico, observación de flora y fauna. La localidad de Las Lomitas trabajó a pleno, y el gasto promedio diario se ubicó en los $12.500, por persona, con una estadía promedio de 3 días.

9) Entre Ríos. Los complejos termales trabajaron muy bien y hubo flujo de turistas durante los 4 días, aunque se esperaba más movimiento. Según la Dirección de Prevención y Seguridad Vial (DPNV) provincial, entre la tarde del viernes y el sábado, llegaron más de 55.0000 vehículos por los diferentes ingresos, de los cuales 10 mil fueron por el puente Victoria-Rosario, 13 mil por el Túnel de Paraná y 32 mil por el Puente Brazo Largo-Zárate. Los polos más concurridos fueron Gualeguaychú, Colón, Federación, Villa Elisa, Paraná y Victoria. El desembolso promedio diario fue $13.535 por persona. Entre las actividades sobresalieron la Feria Sabores de Paraná, en la capital entrerriana; el Festival del Mate de Té en San José; y el Festival Sabor a las Brasas, en Federación. Además, cada municipio propuso su agenda de actividades y cartelera cultural. El Programa PreViaje 4 ayudó al fin de semana extra largo, que por el Día del Padre fue más tranquilo de lo habitual. El tiempo fue un buen compañero los 4 días, y las localidades con termas, turismo rural, actividades en naturaleza, paseos náuticos, y propuestas diurnas y nocturnas, fueron las preferidas.

10) Jujuy. El fin de semana se vio dificultado por los cortes de rutas y reclamo que impidieron la circulación de visitantes. A pesar de ello, casi 20 mil turistas llegaron a la provincia, la mayoría con reservas realizadas con bastante anticipación. Ayudó el PreViaje aunque Jujuy es un destino impuesto por sí mismo. Entre los lugares más elegidos estuvieron: San Salvador de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, La Quiaca y Yavi en la Puna, San Pedro de Jujuy y Yungas. Fueron muy demandados también los destinos termales, como las reconocidas Termas de Reyes cerca de la ciudad capital; las aguas turquesas del Río Jordán en la región de Yungas; las aguas termales de Tuzgle y las del pueblo de Coranzulí. Entre los encuentros que más gente reunieron, estuvieron el Festival de pialada y jineteada en Tumbaya con sinchada de quirquinchos y tabeada, las ceremonias por la celebración del Inti Raymi en Pumamarca; y la feria arte-agro-musical en Maimará, donde artesanos, emprendedores, gastronómicos y folcloristas se reunieron hasta el atardecer para brindar sus productos a los visitantes y vecinos.

11) La Pampa. El turismo que llegó fue muy activo. En la Reserva Provincial Parque Luro las visitas estuvieron completas, y actividades programadas como la caminata de interpretación al caserío, y trekking al matusalén con almuerzo y merienda incluidas, tuvieron buena concurrencia. Santa Rosa tuvo un nivel de ocupación discreto, pero sirvió de base para muchos turistas que recorrieron sus alrededores. Lo mismo Realicó. Termas de Bernardo Larroudé trabajó bien, con alta ocupación de sus instalaciones, y Victorica atrajo a turistas de paso con actividades culturales organizadas como peñas y feria artesanal. Otras localidades que estuvieron populosas el fin de semana, fueron Algarrobo del Águila, General Acha y Eduardo Castex. Las estancias que ofrecieron servicios de turismo rural y alojamiento trabajaron moderadamente. El gasto promedio diario fue de $10.000 y la estadía, 2,5 días.

12) La Rioja. Las ciudades más visitadas fueron Villa Unión, Aimogasta, Chilecito y la ciudad Capital con 85%. Se destacaron además Arauco, Los Llanos, y Famatina. El gasto promedio rondó los $18.000, por día y persona. Uno de los recorridos más elegidos, fue La Cuesta de Miranda, un circuito panorámico considerado dentro de los 10 paisajes más impresionantes de la Ruta 40 que sigue el antiguo Camino del Inca. Fueron muy visitados además: el Parque Nacional Talampaya, la Reserva Provincial Laguna Brava, la Reserva Provincial Los Colorados, el Parque Provincial El Chiflón y el Parque de Dinosaurios. A eso se sumaron productos de Enoturismo, como Bodega La Puerta y Bodega La Riojana en Chilecito; las Termas de Santa Teresita; o destinos rurales como la Reserva Quebrada del Cóndor.

13) Mendoza. Visitantes nacionales e internacionales ocuparon buena parte de las 40 mil plazas disponibles en el distrito. Uno de los principales atractivos fue la nieve, a pesar que hubo poca nevada y eso no habilitó las pistas de Las Leñas. Pero los viajeros compensaron con actividades típicas de la provincia como enoturismo, rafting, kayak, paseos en catamarán, cabalgatas, canoopy, trekking y termalismo. Los 18 municipios prepararon propuestas culturales, gastronómicas y deportivas. Gran Mendoza, Potrerillos, San Rafael y Malargüe, donde sí hubo actividad en los centros de esquí, tuvieron niveles de ocupación altos con incesante llegada de gente. El gasto promedio diario se ubicó en $17.000. Recorridos muy frecuentados fueron la Reserva Provincial Manzano Histórico, en el centro oeste de Mendoza; y los circuitos naturales como Valle Grande, Cañón del Atuel y Los Reyunos. Sobresalió el turismo de cercanía, pero también de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y fue llamativa la cantidad de visitantes provenientes de Corrientes, Entre Ríos, y norte de Santa Fe.

14) Misiones. Hubo un movimiento provincial de gente de diferentes localidades y visitantes de otros distritos en forma constante, logrando niveles de ocupación medios-altos. Hubo actividades de mucha convocatoria, como la sexta fecha del Turismo Nacional en el Autódromo Rosamonte de Posadas, y el encuentro denominado Back in Time, en la misma ciudad, que propuso recorrer el río Paraná en Catamarán con música retro. El Soberbio recibió más de 1500 personas para recorrer los Saltos del Moconá. En Iguazú, las Cataratas recibieron 18.874 visitantes entre viernes y lunes, y la ocupación en la ciudad tuvo niveles muy altos, con algunos hoteles llegando al límite de su capacidad. El costo promedio diario se acercó a los $12.000 y, según el ministerio de Turismo, el movimiento económico superó los $1.800 millones.

15) Neuquén. A pesar del tiempo parcialmente frío, las localidades de la provincia y los centros de nieve recibieron a miles de turistas el fin de semana. Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Caviahue, y Villa Pehuenia fueron los puntosa más visitados, con sus centros de esquí a pleno. En la agenda se destacó la jornada gastronómica en el parque recreativo “El Llano”, en el norte neuquino, donde cocinó en vivo uno de los embajadores de la gastronomía neuquina, el chef Nahuel Sepúlveda. Otras localidades concurridas, fueron Junín de los Andes y Aluminé, todas con propuestas patrias y encuentros. El gasto diario por persona tuvo un promedio de $22.000.

16) Río Negro. Con la presencia notoria del turista extranjero, la provincia vivió un fin de semana muy movido, a pesar de que no se dieron las condiciones ideales para esquiar. En Bariloche, donde ingresaron más de 20 mil personas, la ocupación fue muy alta, con el PreViaje como herramienta fundamental en ese resultado. Se pudieron ver visitantes de Chile, Brasil y Uruguay recorriendo todos los paseos turísticos, además de europeos. Entre el viernes y martes, aterrizaron 99 vuelos en esa ciudad. Otras localidades muy visitadas durante los 4 días fueron Valcheta, General Roca, El Bolsón, Las Grutas y Playas Doradas. El gasto diario se aproximó a los $20.000 por persona, con mucha dispersión entre ciudades.

17) Salta. Con niveles de ocupación altos, el distrito recibió visitantes de diferentes partes del país y del mundo. Hubo festejos patrios conmemorando a uno de sus héroes, el caudillo Martín Miguel de Güemes, en toda la provincia, con desfiles gauchos que atrajeron a agrupaciones tradicionalistas de todo el país. Las ciudades más concurridas fueron Salta capital, Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera y Coronel Moldes, todas con elevados niveles de ocupación. Hubo espectáculos artísticos, citas gastronómicas, congresos y competencias deportivas. Las reuniones más frecuentadas fueron las vinculadas a Guemes. Entre los atractivos principales estuvieron los Valles Calchaquíes, cada vez más famosos por sus vinos y especies; y el Tren a las Nubes en San Antonio de los Cobres. El programa PreViaje resultó fundamental en el resultado de ese destino el fin de semana, porque estuvo entre las provincias más elegidas para esa promoción.

18) San Juan. Con un desembolso diario que promedió los $13.000 y niveles de hospedaje medio-altos, lo más concurrido fue Iglesia, Valle Fértil, Jáchal y Calingasta, además de la capital. Los viajeros hicieron turismo cultural, aventura, naturaleza, ecoturismo, recorrieron las Rutas del Olivo, del Vino y de la Cerveza Artesanal. Fueron muy buscadas las opciones de ecoturismo, que se hicieron presentes en el Parque Presidente Sarmiento (Zonda), Paisaje Protegido Pedernal (Sarmiento), Área Natural Protegida La Ciénaga (Jáchal), o el Centro Ambiental Anchipurac (en Rivadavia). Entre las actividades destacadas, estuvo el Concurso y Festival Internacional de Coros “San Juan Canta” en la capital y conciertos de cámara y jazz.

19) San Luis. Potrero de Funes, Merlo, San Luis capital, Juana Koslay y Molles fueron algunas de las urbes con más cantidad de turistas. Los niveles de alojamiento hotelero fueron moderados con arribos principalmente de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Juan, y Córdoba. En Merlo, los turistas buscaron las peñas y fueron muy concurridos los paseos con avistaje de aves y las caminatas saludables, dos propuestas novedosas y muy aceptadas. En el resto de la provincia, los visitantes recorrieron la mina de oro Buena Esperanza en La Carolina; el Cerro de la Cruz en la capital; la Huellas Sierra de las Quijadas en Potrero de la Aguada; y la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi. El costo diario osciló en $14.000 según los datos locales.

20) Santa Cruz. El Calafate fue la urbe más visitada, casi completando su oferta de 6.700 camas. Turistas y residentes disfrutaron de las propuestas culturales, deportivas y de la naturaleza que ofreció cada localidad. Por El Chaltén, Río Gallegos, Los Antiguos, Caleta Olivia y Perito Moreno se vieron desfilar viajeros todo el fin de semana. El gasto diario se acercó a los $23.000. Por el Parque Nacional Los Glaciares se pudo ver transitar gente en los 4 días del fin de semana. Hubo mucho movimiento de excursionistas en grupo familiar.

21) Santa Fe. La provincia preparó una nutrida agenda cultural, especialmente Rosario, donde se celebró el Día de la Bandera con la presencia de autoridades nacionales, vecinos, turistas y excursionistas de todo el país. La ciudad capital, en tanto, con niveles de alojamiento medio-altos, preparó una extensa oferta cultural, deportiva y gastronómica donde sobresalieron la 57° edición del Encuentro Nacional de Artesanos; la Feria de Arte Contemporáneo; y el campeonato de vela en la Laguna Setúbal. Los circuitos ligados a la naturaleza, como Melincué, Reconquista y el corredor de la ruta provincial N° 1, estuvieron muy demandados. La ocupación alcanzó picos en Melincué y Villa Constitución, y fue más moderada en Reconquista, San Javier, Cayastá y Helvecia

22) Santiago del Estero. Miles de turistas participaron de los festejos patrios que se realizaron en todas las localidades de la provincia, con peñas, gastronomía y folklore. Termas de Río Hondo fue lo más concurrido, con ocupación casi plena. Se pudo ver desfilar visitantes por el mirador de la Costanera para contemplar el Dique Frontal durante todo el fin de semana, y tuvo mucha convocatoria el abierto de golf en su nueva edición. Llegaron viajeros de todo el país, de la misma región e internacionales. En Santiago capital fueron muy buscadas las peñas y los sabores locales, y tuvo buena convocatoria la Smart City Expo Santiago del Estero.

23) Tierra del Fuego. Con buena demanda de turismo nacional y un incremento del turismo internacional, Ushuaia fue lo más visitado. Como ya es habitual, la ciudad organizó la Fiesta de la Noche más Larga, con circuitos turísticos, circuito nocturno con gastronomía, música y arte. Hubo una exposición de la Antártida y de realidad virtual en la apertura. El programa Previaje fue muy favorable, ya que ubicó al destino Ushuaia en 5° lugar a nivel nacional. Los turistas pudieron visitar el Parque Nacional; recorrer los glaciares y lagunas; hacer trekking; navegar por el Canal de Beagle; hasta llegar al Faro Les Éclaireurs; visitar la Isla de Lobos y Pájaros, y realizar atracciones al aire libre. Otros polos elegidos fueron Tolhuin y Río Grande.

24) Tucumán. Con un costo diario que promedió los $9.100 por visitante, más de 20 mil turistas recorrieron las ciudades en una estadía media de 3,5 días. Además de los festejos patrios, hubo propuestas muy variadas, como encuentros profesionales donde la provincia gana prestigio. Se destacaron el Festival de Doma y Folklore en Trancas; el juramento a la bandera en Faimallá; el Pro Tour tenis en la capital; el Mountain Trail 42K en Yerba Buena; el Congreso de Técnicos Radiólogos y de Licenciados en Bioimágenes en la capital; entre muchos otros. La ocupación fue entre moderada y alta en Tafí del Valle y Yerba Buena, y casi plena en Amaicha del Valle.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich