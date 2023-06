Entrevista a Margarita Laraignee

Licenciada en Museología. Directora del Centro Cultural Alfonsina Storni y del Museo de la Forrajería. Reside en Florida (distrito de Vicente López).

Por Raúl Ezequiel Poletti

-¿Cómo es tener un museo legado de familia en Florida?

-Cuando decidí transformar el viejo galpón que había construido mi abuelo, Félix García, para la venta de forrajes, en un museo, lo hice asumiendo la responsabilidad de homenajear su trabajo y el de muchos inmigrantes como él que habían llegado al país a comienzos del siglo XX y que tanto contribuyeron al progreso y a la historia del Barrio de Florida.

– ¿Qué actividades has realizado en el Museo?

Desde septiembre de 2001 que el Museo abrió sus puertas, muchas fueron las actividades que se hicieron. Desde jornadas de historia al que asistieron prominentes historiadores de la provincia de Buenos Aires, a distintos homenajes a artistas, cantautores y reconocidos personajes de nuestra historia. Desde 2008, se ha participado en todas las ediciones de la Noche de los Museos.

-¿Cómo es conocer otros lugares culturales?

-Conocer otros lugares culturales es siempre una ventana a otras realidades. A ver las cosas desde la otra vereda. A integrarse. A comunicarse.

-¿Qué logros has tenido en estos años y que sentís que falta?

-Como en todas las personas que tenemos un propósito, siempre creemos que podríamos dar más. Siempre falta algo. Me hubiera gustado trabajar con un equipo más grande, contar con mayores recursos materiales para poder concretar proyectos. No obstante, me siento satisfecha con lo realizado.

-¿Además contás historias en radio?

-El incorporarme al programa Historiadores en Red en Radio Demos Visual, tuvo la intención de hacer salir el Museo de los muros del edificio. Ese propósito es poder contar en treinta minutos historias de personajes de la historia, de artistas, de hechos históricos o muchas veces simplemente la historia de objetos.

-¿Contame acerca de tu trayectoria en Vicente López?

Enumerar más de treinta años de trayectoria intentando colaborar en distintas acciones que mantuvieran viva la historia del Barrio de Florida y de Vicente López llevaría mucho tiempo. Simplemente puedo decir que solamente me ha movido el interés de aportar un pequeño grano de arena por mi barrio y su gente.

-¿Qué ves que falte a nivel cultural en Vicente López?

-Si bien tenemos la suerte de contar en el municipio con un apoyo a las gestiones culturales privadas mediante la Red Cultural, sería importante poder contar con una gestión mancomunada por parte del municipio y de los efectores culturales. Desde mi punto de vista falta una estrategia cultural.

-¿Cómo pueden apoyar el museo los vecinos?

-El Museo se creó con elementos que existían en el viejo galpón de la forrajería y se fue complementando con acerbo que fueron aportando los vecinos, desde fotos antiguas a antiguos utensilios hoy casi desconocidos para las generaciones actuales. Esa acción y la visita es el mejor aporte que podemos recibir de los vecinos.

-¿Cómo pueden comunicarse con vos los interesados en conocer tu trabajo o aquellos que deseen aportar algo?

Por email: [email protected]. Por WhatsApp: (11) 3150-8777 (sólo mensajes)

Facebook: https://www.facebook.com/museo.laforrajeria

