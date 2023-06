Entrevista a Claudio Cruces

Periodista, escritor, vecino de San Isidro. Autor del libro ‘Historias de Linyeras al ataque’

Por: Ezequiel Raúl Poletti

-¿Cómo surgió el libro ‘Historias de Linyeras al ataque’?

-Hace varios años atrás, cuando mi hijo Andrés era muy chico, estaba haciendo las compras de navidad en Boulogne, partido de San Isidro, cuando me encuentro con mi amigo Marcelo quien al parecer me llevaba varias cervezas de ventaja. Charlamos bastante y a él, el líquido elemento lo había llevado a una obsesión: Pajarito (me decía) tenemos que hacernos linyeras; todavía no podemos porque nuestros hijos son chicos, pero después que los criemos tenemos que recorrer el país como linyeras.

Veinticinco años después, recordando, nos reímos mucho, pero concordamos que de alguna forma íbamos a cumplir aquel sueño etílico. Así nació la idea de publicar las desventuras de un par de linyeras que caminan el país.

-¿Qué historias cuentan?

-La historia surge cuando un escritor que escribía sobre linyeras estaba en su oficina. Le faltaba algo y no sabía qué, no podía seguir escribiendo hasta que en un momento se le presenta el Tano diciéndole que él era su personaje, que había salido de su libro para mostrarle lo que le faltaba. Así el escritor y el personaje imaginario comienzan a caminar el país y en varias secuencias inesperadas se crea el sindicato de linyeras y afines de américa latina. Lo demás, hay que leerlo.

-¿Qué es ser escritor para vos?

Un escritor es un cartonero de las palabras. Alguien que va juntando lo que a otros les parece tal vez superfluo o descartable y con eso construye. Va juntando esperanzas, dolores, sueños y frustraciones que se les cae a la gente y lo traduce en palabras. Un escritor, un poeta, un cuenta cuentos no es un creador en sí, es un altavoz, un traductor de pensares y sentires populares

-¿Contanos para vos qué es el periodismo?

-El periodista no se diferencia mucho del escritor en el sentido que trabaja con palabras. Sólo que muchas veces tiene el gran enemigo del poder. Yo no se qué haría si teniendo que trabajar de periodista viene el poder y me dice que noticia debo dar y cómo. Es un desafío. Camina en la cornisa entre los precipicios de la subjetividad del poder y la propia.

-¿Cómo es incursionar en programa de radio?

-La radio es uno de los medios de comunicación más hermoso. Ahora, con un amigo, Avelino, estamos haciendo un programa que va los viernes a la tarde en un programa de una radio de internet. La verdad que no se si definirlo como radio, al menos no en el sentido más tradicional, pero es una experiencia linda. Llevamos nuestra cultura argentina y las costumbres provinciales a otros países y es muy lindo.

-¿Qué temas te interesan que los seguidores conozcan?

-Bueno, en ‘Che Sur’ hablamos de eso, cultura, poesía costumbres populares de nuestras provincias. Siempre me pareció que sería un desafío hacer un programa radial de filosofía, o de lecturas de las diferentes religiones sobre temas de actualidad.

-¿Cómo es participar en tertulias de poetas del Mundo?

Poetas del mundo es un movimiento hermoso. Está presente en 176 países y tiene poetas muy importantes. Sin embargo las tertulias que hacemos en la zona norte son muy familiares y distendidas. Comenzamos en el Club Haedo de San Isidro, nos reuníamos unos 10 sanisidrenses. Después comenzamos a reunirnos en la sociedad de fomento Belgrano en Munro. Pero la pandemia nos llevó a la virtualidad y hoy nos reunimos con poetas de Venezuela, México, panamá, Paraguay, y ecuador. Son reuniones muy hermosas a las que está invitado el público en general

-¿Qué inspiración encontrás para escribir?

Si hablamos de poesía yo soy muy costumbrista. Escribo zambas, milongas, etc. Así que hablo mucho de paisaje y cultura, también me ocupa mucho la cuestión social. La pobreza, el trabajo, la esperanza… También tengo alguna zamba a mi hijo que nació con síndrome de down y la cantamos siempre juntos.

