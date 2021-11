“La Real Academia” ganó la cuarta edición del concurso de música San Isidro te Escucha

El grupo de cultora del bedroom post punk grabará un disco y un videoclip tras consagrarse ante un Teatro del Viejo Concejo colmado.

Ante una gran cantidad de público, en el Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512, San Isidro), la banda “La Real Academia” se consagró ganadora de la cuarta edición del concurso de música San Isidro Te Escucha.

“Fue increíble la cantidad de gente que se acercó a presenciar esta final. Fueron días muy largos, se anotaron muchas bandas y eso para nosotros es un orgullo. Estas iniciativas buscan apoyar y acompañar a los artistas de San Isidro”, contó Mariano Morello, director general de Cultura del municipio.

El certamen, organizado por la Subsecretaría General de Cultura de San Isidro, a través de la Casa de la Juventud, tuvo este año el récord de 95 bandas/solistas. La competencia con inscripción gratuita, tenía que tener al menos uno de sus miembros con residencia en San Isidro.

Durante cinco fechas, 30 bandas/solistas seleccionadas compitieron de a seis en vibrantes shows de 20 minutos para cada una, quedando una por fecha hasta llegar a la final.

Los ganadores, luego de superar a Somnus Finis, Cyn Bompadre, Dos Aguas y Virri, obtuvieron la posibilidad de grabar su primer disco y videoclip de un modo profesional, además podrán subir a escenarios importantes y dar a conocer su arte.

“Son jóvenes y los veo listos para grabar y presentarse en vivo. Me convenció la impronta, cómo se apropiaron y atacaron el escenario. Cantar por medio de ese teléfono que modificó la voz es un modo de tolerar cierta desafinación, una maniobra inteligente devenida en estilo. Idearon algo nuevo, eso es lo valioso”, comentó Daniel Melero, que fue parte del jurado.

“Trato de no darle importancia a estas cosas, porque para mí en el arte no se compite, pero estoy muy feliz por el reconocimiento, la oportunidad de grabar y todo lo que viene. Lo estoy procesando. Me anoté, en verdad, solo porque estaba Melero en el jurado, tenía ganas de conocerlo y tocar frente a él, y también porque nos gusta tocar, lo tomamos como una fecha más, así salimos al escenario”, contó Joaquín Murray (25), diseñador gráfico, líder, voz y teclado de este grupo ganador que reconoce a The Strokes, New Order y The Drums como principales influencias musicales.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich