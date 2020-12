AySA y CAF firman un convenio para llevar adelante importantes obras en plantas de agua y saneamientos

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini y Santiago Rojas, representante de CAF en Argentina se reunieron para llevar a delante la firma de un convenio entre las dos partes con el objetivo de desarrollar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de proyectos licitatorios que permitan mejorar el servicio de agua potable y tratamientos cloacales en Buenos Aires y el conurbano Bonaerense. En esta oportunidad, también estuvo presente Christian Asinelli, Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo.

“Agradecer enormemente a CAF, a la Secretaría de Asuntos Estratégicos del gobierno nacional también, es muy importante para AySA como empresa, pero también para aquellos que son los usuarios del servicio esencial que brinda AySA, Firmar estos convenios para llevar adelante los proyectos de obras que hacen al mejoramiento, no solamente del servicio, si no a la extensión del servicio a aquellos lugares a los que todavía no hemos llegado”, declaró Malena Galmarini.

Este convenio tiene como objetivo el apoyo de CAF para poder llevar adelante dos importantes proyectos: la Nueva Estación de Bombeo de Salida Planta San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires, y la Plata de Efluentes Cloacales de Ferrari, en el partido bonaerense de Merlo.

En representación de CAF, Santiago Rojas manifestó: “Esto es la continuación de un proyecto que tenemos con AySA de tiempo atrás. Lo que acordamos con la presidente de AySA es continuar con ese apoyo. En primer lugar, ejecutando las obras que se han ido desarrollando de manera muy satisfactoria. En segundo lugar, a través de unos recursos no reembolsables para proyectos de preinversión, mirar a proyectos importantes y estructurales de AySA, y en tercer lugar, pensar en cuáles son las grandes obras que requiere Argentina, administradas por AySA, para poder acercar el agua a los ciudadanos”.

Además, también estuvieron presentes en este encuentro, Fernando Calatroni, Director General Técnico por parte de AySA y Real Carlota, Ejecutiva de la Dirección de Proyectos de Desarrollo Social, por parte de CAF.

Por su parte, el Subsecretario Christian Asinelli enunció: “En el directorio de marzo de CAF, del cual somos parte hace muchos años, aprobamos una serie de cooperaciones técnicas para distintos temas. Una de ellas tenía que ver con cuestiones de agua y saneamiento, que hoy estamos firmando con la presidenta de AySA y con el director representante de CAF, para poder llegar a trabajar en los próximos años con este financiamiento que es tan importante, y de esta manera poder lograr nuevos financiamientos”.

Al finalizar esta jornada, la Presidenta de AySA destacó el trabajo en conjunto que se viene realizando en conjunto con diversos organismos y agradeció “el gran apoyo del tesoro Nacional que nos han dado el presidente Alberto Fernández y el Ministro Gabriel Katopodis, y también al Secretario Gustavo Beliz que nos acompaña desde su lugar para que cada vez más argentinas y argentinos tengan agua y saneamiento cloacal”.

