Para disfrutar en Costa del Este

‘Almarena Residencias de Mar’, ubicada en el barrio La Reserva

A 3 horas y media de la Ciudad de Buenos Aires y solo 3 desde La Plata o el Country Abril, con el confort y la seguridad de hacer todo el trayecto en autovías de doble mano, nos encontramos con Costa del Este en el KM 333 de la RP11. Una reserva natural que combina un bosque de pinos de más de 50 años y el mar mojando la arena. Una urbanización racional y controlada, un entorno familiar y de buen gusto que la distinguen entre todos los destinos de La Costa y la convierten en la preferida de quienes buscan calma, conexión con el entorno y disfrutar de caminatas, bicicleteadas y del siempre presente mar.

Costa del Este está rodeada de entornos naturales protegidos: el Parque Nacional Campos del Tuyú y las Reservas Naturales de Punta Rasa y Punta Médanos. Pero también tiene a la mano todos los servicios, un completo centro comercial y una excelente conectividad.

En Costa del Este, el secreto mejor guardado de la costa argentina, está creciendo un proyecto exclusivo: un proyecto de vida: ‘Almarena Residencias de Mar’ es un lugar para vivir. Para vivir los mejores días del año. Y cada propietario es el que define cuáles son: días de verano inolvidables, escapadas de fin de semana renovadoras o 365 días vividos a otro ritmo y con otro aire.

Ubicadas en el barrio La Reserva, en Costa del Este, las Residencias de Mar se funden entre el bosque verde añoso que las rodea y el murmullo del mar. La conexión con la naturaleza proporciona un escenario ideal para descansar, meditar, inspirarse o trabajar mirando el horizonte.

Almarena Residencias de Mar está creciendo. Este es el momento de acercarte, enamorarte y convertirte en dueño de la oportunidad de vivir de un modo que deja huella en el alma.

Ubicado frente al mar, en el barrio La Reserva, entre las Avenidas 5 y 6 de Costa del Este, el desarrollo busca integrarse con el paisaje natural, aprovechando sus vistas y aterrazando los volúmenes para garantizar el sol sobre la playa. El primer edificio desde el norte estará dedicado a la hotelería de primer nivel, mientras que los dos subsiguientes, idénticos entre sí, albergarán residencias de distintas configuraciones, desde dos hasta cinco ambientes, con algunos en dúplex y grandes terrazas con parrilla y sobre el mar.

El proyecto propone la ejecución de una rambla peatonal, provista de un zócalo comercial, que aportará una nueva atracción a Costa del Este al inaugurar un espacio público con relación directa con la playa y una mejor accesibilidad.

Comprometidos con la sustentabilidad y el medio ambiente, el proyecto tiene en consideración la minimización de uso de energía, calentando las piletas con energía solar como principal combustible, tratando los efluentes y reutilizándolos para el sistema de riego, evitando así extraer más agua de las napas naturales, y también previendo el uso de estos depósitos como emergencia contra incendios forestales.

Comprar una Residencia de Mar es comprar presente, pero también futuro. Costa del Este es una joya de expansión limitada y valorización segura.

Elegí financiar en 18, 24 o 30 cuotas en pesos ajustados por CAC hasta el 60% de tu unidad.

Además, a quienes estén interesados, Almarena ofrece toda su experiencia de hospitalidad para tomar las unidades y hacerlas rendir con alquileres temporarios con el sello de calidad de Almarena, en los momentos en que el propietario decida no usarlas, que pueden significar desde el no pago de expensas hasta la obtención de interesantes rentas.

Hace 7 años, se desarrolló Almarena Apart & Hotel Boutique. Un complejo hotelero merecedor de la calificación Best of theBest 2020 y 2021 de TripAdvisor. Ubicado a 500 metros de Almarena La Reserva, el Hotel cuenta con un flujo incesante de clientes fieles que vuelven una y otra vez para disfrutarlo durante todo el año. En Almarena La Reserva estamos volcando toda esa experiencia para convertirlo en tu lugar en el mundo.

Fuente: Página web de Almarena La Reserva

