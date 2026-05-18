“La decisión del Municipio es seguir sosteniendo las políticas sociales en Tigre frente a este difícil contexto”

“El corazón, la esencia solidaria y el compromiso del distrito está en la organizaciones comunitarias”, fue el mensaje del intendente de Tigre Julio Zamora en el acto realizado por la gestión local, en el marco del Mes del Trabajo. Más de 200 agrupaciones sociales de todo el territorio fueron parte del encuentro llevado a cabo en Troncos del Talar.

En la localidad de Troncos del Talar, el Municipio llevó adelante un reconocimiento a centenares de trabajadores y trabajadoras de organizaciones comunitarias de Tigre. El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezaron el agasajo en el marco del Mes del Trabajo y destacaron la labor que ejecutan en un contexto socio-económico complejo.

“La decisión política de Tigre es sostener las medidas sociales frente a este difícil contexto. La esencia solidaria del Municipio está en las instituciones territoriales. Queremos ratificar la alianza estratégica que tenemos con las organizaciones de la comunidad que trabajan con los más humildes”, indicó Julio Zamora en el Polideportivo Mariano Moreno.

Y cerró: “Fue un reconocimiento a las instituciones y, además, enfatizamos en el trabajo continuo que realiza el Municipio. Mediante el diálogo con los representantes conocemos de primera mano las problemáticas sociales”.

El encuentro se realizó en horas del mediodía, donde estuvieron presentes representantes de más de 200 organizaciones de distintos puntos de la comuna. Hubo shows y música en vivo realizados por artistas locales.

“Los vecinos y vecinas son el motor del Municipio, nos permiten llegar a cada rincón de los barrios. Estamos convencidos de que la forma que gestionamos en Tigre es la correcta, así lo marca el intendente Julio Zamora. Las organizaciones trabajan con infancias, juventudes y adultos mayores en el territorio”, destacó Gisela Zamora.

Cabe remarcar que las instituciones cumplen un rol clave a nivel territorial, dado que ejecutan labores solidarias articuladas con el Gobierno local que tienen que ver con actividades de contención, educación y fortalecimiento comunitario en los sectores más vulnerables del Tigre.

Marcela, responsable del comedor Manito Solidaria de Troncos del Talar, indicó: “Contamos con apoyo escolar y alimentos, dónde acompañamos a más de 60 vecinos y vecinas. El Municipio nos ayuda con mercadería y también brinda actividades donde los llevan a teatros y espacios educativos. Tigre me da muchas posibilidades de crecer como persona”.