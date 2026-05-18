Cómo funcionan los nuevos operativos de seguridad en La Cava

Por primera vez, los oficiales de las Brigadas de la Patrulla Municipal ingresan al barrio de Beccar junto a Gendarmería Nacional y la UTOI de la Policía Bonaerense. Con patrullajes dinámicos y sorpresivos, en menos de un mes ya realizaron 26 intervenciones, detuvieron a 32 personas e incautaron armas de fuego y drogas.

El Municipio de San Isidro puso en marcha un nuevo esquema de seguridad en La Cava, en Beccar, con el objetivo de desarticular bandas criminales y prevenir delitos complejos desde su lugar de origen.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre las Brigadas de la Patrulla Municipal, Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La principal novedad es que, por primera vez, los oficiales municipales ingresan al interior del barrio y patrullan sus calles y pasillos junto con fuerzas provinciales y federales.

En cada operativo, la Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) de San Isidro cumple un rol central. Se trata de una unidad especializada de respuesta rápida que articula el trabajo con el resto de las fuerzas.

A menos de un mes del inicio de este dispositivo, ya se realizaron 26 intervenciones, con un saldo de 32 personas detenidas, la incautación de armas de fuego y drogas, y el procesamiento de cinco denuncias por venta de estupefacientes realizadas por el Municipio y remitidas a la Justicia. Las denuncias iniciadas por las Brigadas de la Patrulla Municipal fueron coordinadas con el Ministerio Público Fiscal, que emitió las órdenes de allanamiento.

Todos los operativos cuentan con respaldo judicial a partir de las distintas directivas y órdenes emanadas del Ministerio Público Fiscal, a través de sus diferentes sedes descentralizadas y especializadas, en el marco de un trabajo articulado y conjunto.

Como resultado de esta coordinación, la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del Dr. Esteban Álvarez, llevó adelante allanamientos. En el último, se secuestraron una pistola Bersa, dos cargadores, un arma de fabricación casera, cartuchos, cocaína, marihuana y una balanza de precisión.

“Estos resultados son consecuencia de un modelo de prevención basado en el patrullaje activo y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad. La mayor presencia en el territorio nos permite mejorar la capacidad de respuesta, recuperar el control del espacio público y llevar más tranquilidad a los vecinos de Beccar”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro.

El esquema operativo se basa en patrullajes dinámicos y sorpresivos, sin recorridos fijos ni puestos estáticos, para evitar que los delincuentes puedan anticipar los movimientos de las fuerzas de seguridad.

La estrategia se apoya en tres ejes principales: movilidad permanente, con recorridos y horarios que cambian de manera constante; focalización territorial, con intervenciones en sectores previamente identificados como puntos críticos; y coordinación interagencial, mediante el trabajo articulado entre fuerzas municipales, provinciales y federales.

El trabajo en La Cava también incluye controles y patrullajes en las calles que rodean el barrio, con el objetivo de reforzar la seguridad en corredores escolares, paradas de colectivos y zonas de circulación cotidiana.

Los recorridos preventivos se concentran especialmente en Neyer, Tomkinson, Isabel La Católica y la avenida Andrés Rolón.

Actualmente, el Sistema de Seguridad de San Isidro cuenta con más de 300 oficiales desplegados en la calle y 145 oficiales de monitoreo que supervisan las cámaras de videovigilancia y las lectoras de patentes.

En paralelo a estas acciones, durante abril San Isidro registró una caída del 92 % en el robo automotor en comparación con el mismo mes de 2024. También se redujeron los robos bajo la modalidad escruche y los asaltos en la vía pública. Durante ese mes se realizaron 1.141 operativos de prevención, se identificó a 16.607 personas y se concretaron 176 detenciones: 42 en flagrancia y 134 por pedidos de captura o impedimentos judiciales.

Además, el anillo digital, compuesto por 170 lectoras de patentes, controló 7.126 vehículos y detectó 21 alertas activas.

Todo este sistema se complementa con 2.646 cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) y con la participación de más de 23.000 vecinos adheridos al programa Ojos en Alerta, que permite reportar situaciones sospechosas a través de WhatsApp.