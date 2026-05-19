Juventudes, educación y diversión, ejes del programa municipal Educación en las Plazas

Autoridades del Poder Ejecutivo participaron de la actividad que se llevó adelante en el barrio de La Paloma, localidad de El Talar. La comunidad disfrutó de propuestas lúdicas, shows infantiles y stands de diferentes áreas del Gobierno comunal.

En la localidad de El Talar, el Municipio llevó adelante una nueva jornada del programa Educación en las Plazas, actividad que tiene como objetivo generar espacios de encuentro, participación y acceso a propuestas educativas y recreativas para las juventudes y las familias de la comunidad. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó del encuentro y dialogó con los presentes.

“Son espacios que tienen como finalidad continuar fortaleciendo la comunidad en el territorio. Es importante seguir impulsando estos espacios públicos donde las juventudes, chicos y chicas puedan encontrarse y aprender a través del juego y las distintas propuestas educativas y culturales. Vecinos y vecinas del Municipio accedieron a diferentes servicios, como así también información sobre ofertas académicas en distintos puntos de la ciudad”, destacó la funcionaria.

El encuentro -desarrollado en la plaza Mariano Moreno de La Paloma- se realizó en horas de la tarde, donde el Gobierno distrital desplegó actividades lúdicas, músicos en vivo y shows infantiles de artistas locales.

Además, estuvieron presentes las áreas de Mujeres, Géneros e Infancia; Turismo; Reciclá; Protección Ciudadana; el Centro Universitario Tigre (CUT); la Escuela Municipal de Ajedrez y Deportes.