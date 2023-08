Se inauguró el espacio Progersar de la Universidad de José C. Paz

Impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, el espacio -que nuclea diversas becas y líneas de acompañamiento- está equipado con computadoras con conexión a Internet disponibles para la comunidad estudiantil.

Con gran alegría la comunidad universitaria de la UNPAZ -acompañada por estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional del Oeste, autoridades del Ministerio de Educación de la Nación y representantes gremiales- inauguró un espacio Progresar, ámbito equipado con computadoras que funcionará como sede presencial y virtual de las actividades y beneficios que brindan las diversas líneas de acompañamiento a las/os estudiantes.

En la ocasión estuvieron presentes el rector Darío Kusinsky, la vicerrectora Silvia Storino; Andrea García, secretaria de Acción Cooperativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación, y Lidia Laxagueborde, directora Nacional de Becas y Democratización Educativa.

Luego del corte de cintas y una recorrida por la nueva sala de Informática con mobiliario adaptado a personas con movilidad reducida, la estudiante de la Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información, Micaela Galeano, se dirigió al público para contar su experiencia como beneficiaria de la beca Manuel Belgrano.

“La beca me permitió enfocarme en el objetivo de estudiar, pude además comprarme una compu que es lo que más necesitaba en ese momento y también pagar internet para las clases virtuales, algo que hicieron también varios compañeros”, expresó.

“La beca nos ayuda a seguir adelante, a poder estudiar idiomas, conectar con otros becarios, forjar amistades o simplemente poder ayudarnos entre nosotros”, agregó Micaela.

Por su parte, Andrea García, secretaria de Acción Cooperativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación remarcó que “la educación es un derecho humano fundamental y para eso es necesario generar políticas desde el Estado, que es el verdadero y único garante de que todos accedan al derecho a la educación”.

En la actualidad “con mucha satisfacción podemos contarles que en diciembre del 2022, un millón setecientos mil jóvenes argentinos fueron titulares de becas Progresar y en esta primera convocatoria un millón cuatrocientos ochenta y un mil jóvenes son titulares de la beca Progresar y la segunda convocatoria que se lanza en estos días nos permite proyectar para diciembre de 2023 un millón novecientos ocho mil becarios”, puntualizó García.

En relación con este punto, cabe destacar que este miércoles el ministro de Educación Jaime Perczyk anunció un aumento del 50 por ciento de las becas PROGRESAR y la ampliación de este beneficio a jóvenes de 16 y 17 años que están terminando la escuela secundaria. Además de la extensión de los pagos de 10 a 12 meses.

Kusinsky, por su parte, agradeció a las/os trabajadoras/es de la universidad que hicieron posible la adecuación de la sala y las instalaciones para el espacio Progresar y reflexionó sobre el crecimiento que tuvo la UNPAZ en los últimos años.

“Desde el año 2019, con todos los problemas que implicó para la educación la pandemia esta universidad no paró de crecer y eso no es solo la gestión, es una comunidad académica que prioriza el derecho a la educación superior en toda su extensión porque no es solo venir a estudiar es tener condiciones de acceso, poder usar las computadoras, tener una beca, venir a aprender idiomas, dar clases, poder investigar y todo lo que sucede en esta Universidad que ha crecido a partir de tener un gobierno -y sobre todo, en los últimos años, un ministro de Educación como Jaime Perczyk- que le ha puesto a la Universidad una cantidad de recursos económicos como hacía mucho tiempo no veíamos en el sistema universitario”, afirmó.

En el Espacio Progresar UNPAZ las/os estudiantes beneficiarias/os de esta política pública pueden encontrar:

Espacio de escucha y orientación con especialistas del Departamento de Becas y Pasantías de la Universidad.

Talleres de acompañamiento a la vida universitaria.

Orientación vocacional y acompañamiento tutorial.

Información acerca de líneas de política nacional y provincial que permitan la resolución de trámites o demandas diversas.

Charlas y talleres sobre formación profesional y mundo laboral.

Articulación con diferentes áreas de la universidad para ampliar la experiencia de cursada más allá de la carrera elegida.

Charlas con graduadas/os de la UNPAZ y con pasantes internos para desarrollar ideas de trayectoria futura.

Convocatorias de voluntariado y extensión universitaria.

Participación en salidas recreativas o culturales.

Actividades de acercamiento a temáticas de investigación,ciencia y tecnología.

La UNPAZ cuenta con un área de Becas y Pasantías. Para más información, las/os interesadas/os pueden ingresar al siguiente link:

unpaz.edu.ar/becas-y-pasantias

