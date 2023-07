Vacaciones de invierno: con récord de turistas extranjeros

Hubo un gasto de $410.633 millones, viajaron 6,7% más de personas que en 2022. En total fueron 5,5 millones los turistas en la temporada de invierno 2023, incluyendo 600 mil extranjeros, una marca inédita. El desembolso promedio diario alcanzó los $16.490 por persona, es un 29% más que el año pasado a precios constantes, y la estadía media subió a 4,5 días. La incidencia del visitante internacional fue determinante en estas cifras.

Las vacaciones de invierno alcanzaron valores récord, tanto en turistas nacionales como internacionales. Viajaron 5,5 millones de personas por el país, esto representa un 6,7% más que el año pasado, y gastaron $410.633 millones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional. El impacto económico fue 54,7% mayor que en 2022 a precios constantes.

Los números de las vacaciones 2023, elaborados por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) en base a información brindada por entidades de provincias y municipios, reflejan un mes de julio muy bueno con altos niveles de consumo, con la nieve como lo más convocante. Pero también con la sorpresa de más presencia de turistas que el año pasado, especialmente en ciudades que habitualmente no eran muy visitadas.

Por la presencia del turista internacional, que representó el 11% del total de viajeros del mes, la estadía media subió de 4 días en 2022 a 4,5 este año y el gasto diario promedió los $16.490, que a precios reales (es decir, descontando la inflación) fue 28,9%, superior a la temporada anterior.

Se estima que 600 mil turistas de decenas de nacionalidades arribaron a la Argentina y gastaron 430 millones de dólares. Al dólar oficial, significaron $121.690 millones, o $29.200 diarios por persona, estimando una estadía promedio de 7 días.

Mar, termas, montañas, nieve, campo, fueron todas opciones elegidas, por quienes buscaron ocio y recreación. Pero como siempre, los turistas se movieron en función de la oferta de actividades recreativas, deportivas y culturales, que abundaron en cada rincón de las provincias.

Hubo récord de ingresos de uruguayos, chilenos, brasileños y paraguayos, además de visitantes europeos y otros países del mundo. Solo desde Uruguay y Chile se cree que ingresaron el doble que en julio del año pasado.

Fue destacable también los miles de excursionistas, que con un gasto promedio de $6.000 cada uno, viajaron de una ciudad a otra durante las vacaciones.

PROVINCIA POR PROVINCIA:

Provincia de Buenos Aires. Más de 800 mil turistas visitaron el distrito en las vacaciones, de los cuales 350 mil fueron a Mar del Plata para quedarse entre 4 y 5 días. En la costa, a pesar del frío, fueron muy concurridas también ciudades como Pinamar, Villa Gesell, Cariló, y las del Partido de la Costa. En el interior de la provincia, los niveles de ocupación de los fines de semana fueron casi plenos en Tandil, Sierra de la Ventana y Tigre. Otros destinos del interior que se destacaron fueron: Baradero, Carmen de Patagones, San Miguel del Monte, Lobos, San Pedro, San Antonio de Areco y Chascomús, con un gasto diario de $13.750 y con un nivel del 70% en el alojamiento. Las localidades de la Provincia organizaron sus festejos y encuentros, con una amplia agenda de actividades. En la capital La Plata, la ocupación promedió el 60%, y el gasto diario alcanzó los $26.425. Hubo reuniones muy convocantes, como las II Jornadas de Turismo Accesible, Homenajes por el Centenario del natalicio del Dr René Favaloro; la 2° Edición del Festival Cultural Cervecero Platense en Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha; el Recital de “La Vela Puerca” en Club Atenas; el recital “Ángela Leiva” en Teatro Metro; y la 1° Feria de Movilidad Eléctrica. En tanto, en Mar del Plata, el 70% de quienes arribaron estas vacaciones fueron familias de Buenos Aires, que tuvieron una estadía promedio de 6 noches, y el 90% se fue satisfecho, según un informe del Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA

Ciudad de Buenos Aires. Con una agenda de actividades que va creciendo semanalmente, más de 500 mil turistas nacionales e internacionales llegaron a la metrópoli en las vacaciones. En las primeras dos semanas, el Observatorio de Turismo de la Ciudad había contabilizado 373.586 turistas, un 10,6% más que en 2022 y un impacto de 50 mil millones. CABA ofreció propuestas gratuitas para la familia en museos, bibliotecas, centros culturales, terrazas, plazas, parques y reconocidos espacios como la Usina del Arte o el Planetario.

Entre Ríos. El distrito finalizó tuvo un balance muy bueno. El hospedaje hotelero fue alto, con mucho más turista extranjero que el año pasado, especialmente en las ciudades sobre el río Uruguay, y un intenso movimiento de excursionistas que llegaron a pasar el día a alguna ciudad de la provincia. Miles de vecinos y turistas disfrutaron de una nutrida y variada agenda de propuestas y actividades, como las termas. En Paraná, según datos del Observatorio Económico de Turismo, el movimiento fue altamente positivo, con 60% de ocupación en la segunda semana del mes y 70% en la tercera. En general, la mayoría de los destinos turísticos trabajaron bien. Los complejos termales estuvieron entre 90% y 100% en su capacidad de alojamiento. Villa Elisa, Colón, Federación, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, vivieron fines de semana con mucha gente recorriendo sus calles. El 85% de los visitantes que llegaron a la provincia fueron nacionales, y 15% extranjeros.

Catamarca. Con la Fiesta del Poncho como la cita más fuerte del mes, casi 100 mil turistas la recorrieron en las vacaciones de invierno. Todos los destinos recibieron visitas, sobresaliendo Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Las Juntas, El Rodeo, Fiambalá, Paclín, Santa María, Santa Rosa y Tinogasta, además de la ciudad capital. La estadía promedio fue de 4 noches y lo más convocante, la 52° edición de la citada Fiesta del Poncho, un encuentro nacional e internacional que este año logró un nuevo récord de 1.545.000 visitantes, a lo largo de sus 10 días de duración.

Córdoba. Las cifras de la temporada invernal fueron récord en casi toda la provincia. Valle de Calamuchita, Córdoba capital, Villa Carlos Paz, La Falda, Villa General Belgrano, Mina Clavero, Capilla del Monte o Cosquín, todos fueron centros muy concurridos. En Río Cuarto, el observatorio de turismo local cuantificó un impacto económico de $420 millones por los gastos realizados por persona en julio. Mientras, en la ciudad capital, los turistas se volcaron a las propuestas culturales, como música y teatro, y visitas al centro histórico. Por su parte, en La Cumbre se pudo ver mucho tránsito de gente por el Cerro Uritorco y los senderos de las sierras; en Alta Gracia la casa-museo del Che Guevara y la Estancia Jesuítica fueron lo más visitados; mientras que en la región del Valle de Punilla los turistas tuvieron una agenda de espectáculos durante todo el mes. En tanto, la gastronomía regional fue muy demandada, especialmente platos típicos como el locro, la empanada cordobesa y las comidas a base de carnes asadas. También, las peñas trabajaron a pleno.

Chaco. La provincia se movió con un promedio de ocupación hotelera de 71% con localidades que llegaron al 90% en algunas fechas, y hoteles llenos en varias ciudades. Las más concurridas fueron Charata, Resistencia y Sáenz Peña. El gasto promedio diario estimado por persona fue de $11.500, destacándose citas muy convocantes como el Congreso de Estética; la 2° Expo Motor Show; la Feria Internacional de Títeres (FiDeTi) y VIRTUALITY, la reunión de tecnología más grande de América Latina, todos ellos en Resistencia; y el Encuentro Nacional de Escultores en el establecimiento La Victoria, de General San Martín. Otro encuentro que juntó mucha gente fue la Feria VENTE PA’KI de diseño regional.

Chubut. Las vacaciones dejaron un buen impacto económico. En Puerto Madryn, donde se concentró el mayor porcentaje de turistas, el hospedaje promedió el 70% con una estadía de 4,8 noches. La mayoría arribó desde la provincia de Buenos Aires y CABA, seguido por la Región Patagónica. En tanto, el turismo extranjero creció exponencialmente y la mayoría provino de Chile y Canadá. Hubo encuentros convocantes como la reunión gastronómica y cervecera Madryn Comestible, que cumplió su 31º edición y concentró una variada propuesta. También, desde el 11 al 26 de julio se destacaron visitas guiadas a la empresa de aluminio Aluar y su Parque Eólico. Además, Esquel, Península de Valdés, Trelew, y Lago Puelo, fueron otras localidades muy visitadas.

Corrientes. Fueron muy concurridas estas vacaciones, con los Esteros del Iberá como protagonista, una estadía media de 3 noches y un gasto diario de $14.500 por persona. Quienes arrobaron aprovecharon la amplia oferta de reuniones recreativas, culturales y deportivas y se estima que la ocupación promedió el 86%. En la ciudad capital, hubo mucha presencia de turistas paraguayos, que pasearon y compraron. El alojamiento hotelero en esa ciudad fue casi pleno todo el mes. Itatí, San Miguel, Carlos Pellegrini, Gobernador Virasoro, Mercedes, Ituzaingó y Bella Vista, estuvieron también entre los puntos más populosos. El turismo religioso, histórico, cultural y rural, el ecoturismo, la pesca deportiva fueron las propuestas elegidas por los miles de visitantes, quienes llegaron principalmente desde la región Litoral y países vecinos.

Formosa. Miles de turistas nacionales e internacionales arribaron durante las vacaciones de julio. Hubo muchos visitantes de Paraguay, que aprovecharon la oportunidad cambiaria para realizar compras y pasear. Los lugares más concurridos fueron el bañado La Estrella, el Parque Nacional Río Pilcomayo, la Reserva Natural Formosa y los campings en El Colorado. La villa turística Herradura, con sus bellezas y su proximidad, a 40 km de la capital provincial, fue el punto elegido para quienes buscaron estar en contacto con la naturaleza. La ocupación promedió el 90% los fines de semana.

Jujuy. No fue el mejor julio por los cortes que afectaron a la provincia. Igualmente, más de 70 mil turistas ingresaron en las primeras 3 semanas del mes, para pasar sus vacaciones recorriendo pueblos, cerros, salares, la selva de Yungas, La Puna y principalmente la Quebrada de Humahuaca. La ocupación arrancó promediando solo el 26% en la primera semana del mes, con solo 14.668 turistas, un 76,6% menos que en la misma semana de 2022. En la segunda mejoró, con 54,1% de ocupación y 26.446 turistas que ingresaron a la provincia, casi 60% menos que en 2022. Ya para la tercera semana se llegó al 62,2% de ocupación, aunque igual fue un 25% menos que la pasada temporada. El impacto económico estuvo muy por debajo de lo que hubiera sido en condiciones normales.

La Pampa. Lo más concurrido fue la Reserva Provincial Parque Luro, con más de 2600 visitantes en el mes, que realizaron salidas de observación de aves, caminatas de interpretación al caserío, y senderos autoguiados por la reserva. En Santa Rosa, la ocupación promedió el 60%, con capacidad colmada los fines de semana. En General Acha, el sector alojamiento se mantuvo al 100% los fines de semanas y al 60% e la semana. Más de 3.000 personas, entre vecinos y turistas, aprovecharon la agenda cultural y recreativa que propuso la ciudad. La Bodega turística Estilo 152 recibió 100 visitantes y otras 320 visitaron el antiguo almacén de ramos generales La Nueva Moderna y Galpón del Edén. Otras ciudades con tránsito fluido de turistas fueron Bernardo Larroudé, con 80% de ocupación, Guatraché 70%, Victorica 80%, Eduardo Castex 85%, y General Pico, 80%. Las estancias con servicios de turismo rural y alojamiento trabajaron con buena ocupación los fines de semana.

La Rioja. Las vacaciones de invierno tuvieron un promedio de ocupación hotelera de 90% con picos del 100% en Villa Unión y Chilecito. El parque Nacional Talampaya, el gran atractivo turístico provincial, trabajó al 95% de su capacidad y debieron incorporar más vehículos para brindar el servicio a todos los visitantes. Hubo actividades muy requeridas como la cuarta fecha del Rally de Chilecito, el encuentro de los mejores Chefs en la capital y la Feria del Libro en esa misma ciudad. Los Llanos, Arauco, tuvieron también buenos niveles de ocupación. La estadía promedio fue de 3,0 días, con mucho turista de paso, haciendo escala y siguiendo viaje. Un lugar muy visitado fue el Cañón del Triásico, ubicado en la cuenca geológica Ischigualasto-Villa Unión.

Mendoza. Los primeros números que se conocieron marcan un invierno excelente. Solo durante las dos primeras semanas de vacaciones, la provincia recibió 235.000 turistas, que superaron las expectativas previas y dejaron ingresos por $3.762 millones. El gasto diario fue de $16 mil por turista y la estadía promedió las 4,2 noches. Números similares se habrían obtenido en el resto del mes, cuando Mendoza se vio invadida por turistas de Buenos Aires y otras jurisdicciones que iniciaron el receso escolar. También fue muy visto el turista internacional, fundamentalmente de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Una fortaleza de este destino fue la buena conectividad, y particularmente este julio se sumaron 3 vuelos internacionales directos. Fueron muy visitados los centros de nieve, destacándose Las Leñas, en Malargüe, con todos sus hospedajes ocupados. También recibieron turistas durante todo el mes, San Rafael, Valle de Uco, Potrerillos, la capital. Fiestas, Teatro, música, cine y una variada agenda en espacios públicos y privados se sumaron a la naturaleza, los paisajes imponentes, y la buena conectividad nacional e internacional. Circuitos como el Cañón del Atuel, río Diamante o El Sosneado, estuvieron repletos de gente.

Misiones. Si bien la provincia recibe turistas todo el año, las vacaciones de invierno habrían dejado unos 250 mil ingresos. El gasto promedio diario fue de $20.300 y la estadía media de 6,1 noches. Las familias llegaron de diferentes puntos de Argentina y países vecinos a disfrutar los paisajes, descansar y pasear. Lugares emblemáticos como San Ignacio, el Parque Nacional Iguazú, Salto Encantado y el Parque Temático de Santa Ana, fueron muy concurridos, mientras que los municipios más visitados resultaron Puerto Iguazú con una ocupación de 100%, Posadas 96%, San Ignacio 95%, El Soberbio 95%, Oberá 95%, Aristóbulo del Valle 90% y Eldorado 86%. Las Cataratas trabajaron a pleno. Solo en la primera se registró una ocupación de 83%, con 70 mil ingresos a un promedio de 4.200 personas por día. La ciudad de Posadas desarrolló una agenda de actividades para todas las edades, y los turistas que pasaron por esa ciudad permanecieron en promedio 2,4 noches.

Neuquén. Entre el 3 y 23 de julio, 78.461 turistas visitaron la provincia dejando ingresos por más de $14.000 millones, según el Observatorio de Datos y Estadísticas de la provincia. Los niveles de ocupación promediaron el 85% en los centros invernales mientras que en toda la provincia se registraron 280.298 pernoctes en esas tres semanas, generados por el 58% de ocupación en plazas y el 64% en habitaciones, registros similares al mismo período del año 2022. San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, Aluminé y Zapala entre las ciudades más concurridas. Los centros de ski trabajaron muy bien, con miles de esquiadores que ingresaron por día a Chapelco y Caviahue. El gasto promedio diario rondó los $25 mil.

Río Negro. Con excelentes nevadas, la provincia tuvo un invierno muy bueno, a pesar de que sobre el final del mes el tiempo no ayudó. Bariloche, como es habitual, fue lo más concurrido y uno de los destinos más elegidos de la temporada. Tuvo 95% de ocupación en el mes, con la mayor afluencia en la tercera semana, cuando confluyeron todas las provincias en vacaciones. Todas las ciudades turísticas de la provincia trabajaron a capacidad casi completa este invierno, especialmente los fines de semana, destacándose El Bolsón, con números récord y 80% de ocupación, Las Grutas, Viedma y Villa Regina. Sin Bariloche, el gasto promedio diario rondó los $14.000.

Salta. La temporada invernal dejó el ingreso de turistas de diferentes partes del mundo y del país. Los corredores gastronómicos estuvieron muy transitados, y ciudades como San Antonio de los Cobres, Rosario de la Frontera, Chicoana, San José de los Cerrillos, Cachi, Cafayate y Salta Capital, fueron muy concurridas. Quienes llegaron a la provincia fueron buscando las bellezas naturales, la cultura autóctona y actividades diversas. Los paisajes montañosos, los valles verdes y las quebradas estuvieron siempre repletas de curiosos, lo mismo que lugares como el Parque Nacional Los Cardones, el Valle de Lerma, la Quebrada de Cafayate y el Cerro San Bernardo. Los amantes del vino recorrieron las bodegas de Cafayate, una región famosa por sus vinos de altura y en las cercanías de la capital muchas familias y parejas se relajaron en las termas. En el balance final, se estima que más de 150 mil turistas habrían ingresado a la provincia en julio.

San Juan. La ciudad capital, Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal fueron los destinos más elegidos de la provincia. Los visitantes llegaron principalmente desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, San Luis y Río Negro. Entre las rutas más buscadas por turistas y locales estuvo el recorrido por la Ruta del Vino, donde pudieron degustar los exquisitos sabores locales, las excursiones para disfrutar de las montañas nevadas en Calingasta, el atrapante paisaje de Ischigualasto, los circuitos de aventura como el ecoturismo en Zonda, Punta Negra y Barreal, la ruta del Cielo y el Paraje Difunta Correa.

San Luis. Con una estadía media de 4 días, un gasto diario de $11.300 por persona y una ocupación promediando el 81%, las vacaciones 2023 resultaron muy buenas. Prevaleció el buen clima, hubo arribos constantes de turistas internacionales, y una agenda de actividades muy nutrida. La procedencia de los visitantes fue en su mayoría de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Juan y La Rioja. La mayor parte de los turistas que eligieron San Luis, fueron a Merlo, Potrero de Funes, Villa Mercedes, Carpintería, Cortaderas, El Trapiche, Juana Koslay y la capital. Entre los lugares más visitados estuvieron: la Cascada Esmeralda en Villa Elena; la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi; la excursión a la Mina de Oro de La Carolina; y los Comechingones.

Santa Cruz. Más de 25 mil turistas llegaron a la provincia en vacaciones, con mucha concentración de gente en la zona del Parque Nacional Los Glaciares. Localidades como Río Turbio y Río Gallegos tuvieron mucho tránsito de visitantes. Las 15 mil plazas hoteleras de la provincia quedaron casi colmadas los fines de semana, con El Calafate como el destino de mayor permanencia. Hubo eventos de mucho público como la Fiesta de la Nieve en Río Turbio. Los centros de esquí trabajaron a pleno.

Santa Fe. Las vacaciones tuvieron mucha afluencia de turistas, incluyendo al internacional que se lo pudo ver recorriendo toda la provincia. Entre las ciudades más visitadas estuvieron la capital y Rosario. En Santa Fe capital, hubo un piso de ocupación de 80% durante la semana, alcanzando el 90% entre jueves y lunes. Los visitantes llegaron no sólo desde provincias vecinas, sino también desde países limítrofes. Los centros de informes municipales informaron que atendieron un promedio de 350 consultas por día. En Rosario, las autoridades locales estimaron que más de 130.000 personas participaron de las actividades del receso invernal, destacándose, por ejemplo, 3.344 ingresos a las diferentes propuestas del Complejo Astronómico Municipal o 53.852 personas en el Tríptico de la Infancia (Granja de la Infancia, Jardín de los Niños, y La Isla de los Inventos). Pero hubo propuestas variadas y complementarias en toda la provincia para disfrutar durante julio, destacándose el río, la naturaleza y la pesca deportiva en el camino de la costa del corredor de la Ruta Provincial N° 1, recorridos de las islas del Río Paraná en safaris fotográficos, navegaciones, kayak o senderismo en medio de la selva en Jaaukanigás, o las andanzas por los pueblos de inmigrantes de las pampas santafesina. En el corredor de la ruta 11 fue muy concurrido el Parque Nacional “Islas de Santa Fe” con sus paisajes isleños, flora y fauna.

Santiago del Estero. La provincia fue visitada por turistas de distintos puntos del país y del mundo, destacándose Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza y San Juan en el nacional y Alemania, Perú, Paraguay y Estados Unidos en el internacional. La ocupación hotelera y para hotelera promedió 95% en todas las vacaciones. Hubo festejos que atrajeron mucha gente, como el 470ª Aniversario de la ciudad de Santiago del Estero, el Festival Queso Copeño en Monte Quemado, y el Turismo Carretera Pista en Termas de Río Hondo. En Termas la ocupación fue plena en hoteles de todas las categorías. Se destacó el turista europeo, norteamericano y regional. Otros lugares muy concurridos resultaron Villa La Punta, Sumampa y Villa Ojo de Agua, que con paisajes serranos vienen ganando relevancia. Según el Observatorio Estadístico de la Subsecretaria de Turismo Provincial, entre turistas y excursionistas habrían ingresado unas 500.000 personas.

Tierra del Fuego. La provincia invitó a los turistas con propuestas de esquí, snowboard, paseos en snowcat y en trineos tirados por perros, caminatas con raquetas, excursiones nocturnas y el saboreo de los sabores fueguinos. El Cerro Castor fue muy concurrido, y este año contó con una nueva pista y sala de bombeo que permitió tirar más nieve. También fue muy convocante la tradicional bajada con antorchas desde el cerro, que culminó con residentes y visitantes disfrutando la Fiesta Nacional del Invierno. Hubo demostraciones de patinaje sobre hielo y hockey, esculturas en nieve, y clases de encerado de tablas para esquiadores. Esas propuestas se sumaron a las actividades convencionales como navegaciones, visita al Parque Nacional, paseos en tren, sobrevuelos en helicóptero y buceo en el Canal Beagle. En los centros invernales ubicados en el Valle de Tierra Mayor se pudieron disfrutar jornadas al aire libre con distintas actividades. La provincia recibió tres vuelos semanales directos con Córdoba y Salta, además de las frecuencias diarias con Buenos Aires y la conexión directa entre Ushuaia y San Pablo, que fue uno de los pilares para cubrir la alta demanda de turistas brasileros que buscaron conocer el fin del mundo.

Tucumán. Con los mayores niveles de ocupación en Tafí del Valle, Yerba Buena, Tafí Viejo, Amaicha del Valle y San Miguel de Tucumán, la estadía promedió los 3,6 días y el gasto diario por turista, los $13.200. La provincia se vistió de vacaciones todo el mes. En la capital, actores vestidos de época recorrieron las calles cercanas a Plaza Independencia representando escenas típicas de la vida colonial y momentos destacados de la Declaración de la Independencia. A su vez, del 27 al 30 de julio tuvo lugar la Expo del Interior, donde cada municipio y comuna provincial mostraron su potencial cultural, económico y productivo. Otro evento que juntó a 30 mil personas fue el organizado por la Federación Económica de Tucumán y la productora Tucumán de Autor, “Julitos y Julietas”, con espectáculos de teatro, danza, juegos, música en vivo, y 150 expositores. En Famaillá, se destacó la tradicional Fiesta Nacional de los Mellizos, en Simoca la 38ª Fiesta Nacional de la Feria, en Lules el 2º Encuentro Internacional de Escritores e Historiadores sobre “La Batalla de Tucumán y la Importancia de las ruinas de Lules”, en Amaicha del Valle la Fiesta del Vino Patero y la Mistela y el Encuentro de Tejedores del Valle Calchaquí. Quienes eligieron la provincia recorrieron las rutas del vino, del azúcar, del artesano, museos, paisajes y lugares históricos.

