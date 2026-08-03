Para mejorar la seguridad vial, San Isidro ya cuenta con 120 agentes de tránsito

Se sumaron 24 nuevos agentes que completaron un proceso de selección y capacitación intensiva con el objetivo de fortalecer los controles en la vía pública y seguir mejorando la seguridad vial en el distrito.

El Municipio de San Isidro ya cuenta con 120 agentes de tránsito para fortalecer los controles en la vía pública y seguir mejorando la seguridad vial. Los egresados tuvieron aproximadamente un mes de formación, que combinó contenidos teóricos y ejercicios prácticos orientados al desempeño cotidiano en la vía pública. Entre los principales ejes se abordaron el rol del agente como funcionario público, la normativa vigente en materia de tránsito, seguridad vial, actuación como primer respondiente ante emergencias, simulacros y prácticas de controles vehiculares, además de procedimientos administrativos como el labrado de actas de infracción.

Participaron del proceso alrededor de 200 postulantes, quienes atravesaron una evaluación psicotécnica y entrevistas individuales como parte de la instancia de selección. Finalmente, 27 aspirantes iniciaron la capacitación y, tras aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas, egresaron 24 nuevos agentes (14 mujeres y 10 hombres).

Los nuevos agentes de tránsito se desempeñarán en 2 bases operativas (una en Boulogne y otra en San Isidro), en turnos durante los siete días de la semana, y cobertura en todas las localidades de San Isidro.

La incorporación de estos nuevos agentes permitirá fortalecer la presencia del Municipio en la calle y ampliar las tareas de fiscalización. Además de los controles habituales de tránsito, el nuevo personal participará de operativos vinculados al estacionamiento medido y otras acciones destinadas a mejorar el ordenamiento del espacio público y la movilidad en San Isidro.

Los agentes de tránsito realizan diversas tareas para la organización y seguridad del tránsito en San Isidro:

Controles viales: verificación de licencias, documentación vehicular y cumplimiento de normas como el uso del cinturón de seguridad.

Plan de desvíos: asistencia en los cortes y desvíos generados por el Plan de Reparación de Calles y Veredas o el Plan Integral de Arbolado.

Traslado de autos abandonados: a partir de las denuncias de vecinos el equipo remueve vehículos en estado de abandono.

Supervisión en zonas de estacionamiento medido: a partir del control de vehículos estacionados en áreas de alta circulación se fomenta la rotación de vehículos.

Presencia en eventos masivos: apoyo logístico para garantizar la seguridad y el orden en encuentros de gran convocatoria.

Con estas incorporaciones, el municipio refuerza su compromiso con la seguridad vial y la mejora del tránsito en San Isidro.