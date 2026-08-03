Capacitaciones que salvan vidas: centenares de vecinos participaron de los cursos gratuitos de RCP impulsados por el Municipio de Tigre

El Gobierno local continúa fortaleciendo las políticas de prevención y cuidado comunitario a través de las instrucciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP). En lo que va del 2026, vecinos y vecinas participaron de los 11 operativos desarrollados en clubes, sociedades de fomento, bibliotecas y otras entidades intermedias del distrito.

El Municipio de Tigre llevó adelante cursos de maniobras de RCP en diferentes espacios del distrito para centenares de vecinos. Estas acciones forman parte de una política pública sostenida que promueve la capacitación permanente y el fortalecimiento de la respuesta comunitaria ante situaciones críticas.

Las jornadas – coordinadas por el Sistema de Emergencias Tigre (SET) – brindan herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera rápida y eficaz frente a un paro cardiorrespiratorio. Además de las maniobras de RCP, los participantes reciben formación sobre el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), un dispositivo clave para aumentar las posibilidades de supervivencia en una emergencia.

Durante el año, las capacitaciones se realizaron en el Club Zorzal Juniors, la Sociedad de Fomento Los Talas, Club Juventud, Club Excursionista, Sociedad de Fomento Mariano Moreno, Club CADEPA, Biblioteca Popular El Talar, Club El Chasqui, Club San Agustín, Sociedad de Fomento Los Tábanos y Sociedad de Fomento Villa Liniers, acercando conocimientos esenciales a vecinos y vecinas de distintos puntos del partido.

Con esta iniciativa, el Gobierno local busca que cada vez más integrantes de la comunidad estén preparados para intervenir durante los primeros minutos de una emergencia, un factor determinante para preservar la vida hasta la llegada de los equipos médicos especializados.

Para obtener más información sobre las capacitaciones destinadas a instituciones, los interesados pueden comunicarse con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o escribir al correo [email protected].