Julio Zamora: “Estamos para trabajar por Tigre; nos interesa nuestro distrito y seguir transformando la comunidad porque todavía tenemos mucha obra por delante”

Lo afirmó el intendente en el marco del 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers en el distrito, mediante un acto en el Museo de la Reconquista. “Es tomar ese hecho histórico para dar cuenta de que no todo se logra fácil, sino con sacrificio, con entrega, con voluntad y con unidad también, tratando de unir a todos los vecinos en pos de una causa común de nuestra historia”, sostuvo el jefe comunal.

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezaron la ceremonia por el 220° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers a Tigre. Allí, el jefe comunal destacó que: “Estamos para trabajar por Tigre; nos interesa nuestro distrito y seguir transformando la comunidad porque todavía tenemos mucha obra por delante”.

“Realmente fue un día muy emotivo, un hito para nuestra comunidad. Como dijimos durante el evento, este hecho marcó un punto de partida hacia nuestra independencia. De alguna manera, esa gesta permitió comprender que nos podíamos defender por nosotros mismos. Creo que ese fue el escenario que hizo posible que luego llegaran la Revolución de Mayo y, finalmente, el 9 de Julio con la declaración de nuestra independencia”, añadió.

Y cerró: “Es tomar ese hecho histórico como un motivo para que sigamos transformando Tigre, para que lo hagamos en unidad, para dar cuenta de que no todo se logra fácil, sino con sacrificio, con entrega, con voluntad, tratando de unir a todos los vecinos en pos de una causa común de nuestra historia”.

El evento —organizado junto al Instituto de Estudios Históricos de Tigre— inició en la Plaza Daniel M. Cazón con el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 220.° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers en el distrito. Posteriormente, las autoridades rindieron homenaje mediante la colocación de una ofrenda floral en el monolito.

A continuación, en el Museo de la Reconquista, el jefe de la comuna y autoridades del Poder Ejecutivo local rindieron homenaje ante el busto de Santiago de Liniers mediante la colocación de una ofrenda floral. Tras dicha distinción, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. La ceremonia contó con la participación de estudiantes de la E.E.P. N.° 6 “Bartolomé Mitre” y de la E.E.S. N.° 9 “Marco Sastre”, quienes portaron la bandera de ceremonia y se desempeñaron como escoltas.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó: “Hoy conmemoramos los 220 años del desembarco de Santiago de Liniers, una fecha histórica para todos los tigrenses. Recordamos su llegada a Tigre y también a nuestros vecinos y vecinas que se unieron a las tropas para defender lo que es nuestro territorio. Hoy Tigre tiene enormes desafíos; hemos logrado mucho y todavía tenemos mucho por hacer. Estoy convencida de que vamos a poder alcanzar esos desafíos y todo lo que nos propongamos en el futuro, siempre que trabajemos en unidad, como lo hicieron aquellas tropas junto a Santiago de Liniers”.

Acto seguido, el padre José Luis “Cote” Quijano dirigió unas palabras a los presentes. Luego, la presidenta del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro, recordó parte de la historia del distrito. Para finalizar, el intendente brindó un discurso en el que destacó la valentía de quienes protagonizaron la Reconquista y la importancia de mantener viva la memoria para fortalecer la identidad de la comunidad.

“Es un día de todos, por eso tenemos que recordarlo y festejarlo. Lo importante es tomar la historia como nuestra base. Si bien no es la fecha de fundación de Tigre, sí representa el hecho histórico más importante de nuestra ciudad. Hoy lo conmemoramos, como todos los años, con un acto que contó con una gran concurrencia; eso demuestra que es una fecha que nos toca a todos y que llevamos en el corazón”, expresó la presidente del Instituto de Estudios Históricos de Tigre, Mabel Trifaro.

El 4 de agosto de 1806 fue declarado como “Día de Tigre” según la Ordenanza Municipal N° 1998/55, promulgada por el Decreto N° 3480/55. De esa manera, el hecho histórico puso al partido dentro de los antecedentes que marcaron los fundamentos de la patria y que más adelante se tomó para celebrar el aniversario de la localidad.