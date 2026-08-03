Semana Internacional del Ajedrez: en el MAT, Julio Zamora recibió al Gran Maestro Faustino Oro

El intendente acompañó la exhibición de 25 partidas en simultáneo que se desarrolló en el Museo de Arte Tigre. Además, el reconocido instructor de la escuela local, Cristian Dolezal, brindó una clase abierta para los presentes.

Con motivo de la Semana Mundial del Ajedrez, el Municipio fue sede de una jornada en el Museo de Arte Tigre protagonizada por el Gran Maestro Faustino Oro. El intendente Julio Zamora; la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora y el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participaron del evento que congregó a decenas de vecinos y vecinas.

“Es un orgullo que hayan elegido a Tigre como sede, pusimos a disposición el lugar más icónico que tenemos. Faustino es un elemento inspirador para los jóvenes, el distrito es un semillero del ajedrez: más de 10 mil vecinos y vecinas forman parte de la escuela municipal que se lleva adelante en instituciones primarias, secundarias y otros espacios de la ciudad”, resaltó el jefe comunal.

La jornada se desarrolló en horas de la tarde y comenzó con un concierto de la orquesta de Tigre. Además, el instructor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Cristian Dolezal, brindó una clase abierta, donde analizó partidas y movimientos icónicos de Faustino Oro, jugador destacado del deporte.

“Es un orgullo tener al Gran Maestro en Tigre. El distrito cuenta con una escuela municipal que se lleva adelante en todas las instituciones primarias de la ciudad y en gran parte de las secundarias. Es una propuesta territorial destinada a los vecinos y vecinas”, indicó Gisela Zamora.

Para finalizar, Faustino Oro recibió una distinción por parte del Municipio debido a la trayectoria y disputó 25 partidas simultáneas contra integrantes de la escuela local.

“Disfruto mucho de jugar al ajedrez, durante la semana entreno entre 5 y 7 horas por día. Es un evento que estuvo muy bien organizado y el nivel de los chicos de la Escuela Municipal de Tigre es muy bueno. Seguiré la gira con dos simultáneas en el país y luego voy a competir a España”, declaró Faustino Oro.

El joven se encuentra realizando una gira de exhibición por varios puntos de la argentina organizada por la Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación: el título de Gran Maestro de ajedrez (GM) es el rango más alto que un jugador puede alcanzar en este deporte y es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Con 12 años, Faustino Oro es el argentino más joven en conseguir este título.

“Faustino tiene una calidad humana increíble, me dio la oportunidad de compartir muchos eventos con el. Tiene un efecto contagioso e inspirador. Julio Zamora y el Municipio hicieron del ajedrez una política de Estado, no es casualidad que estemos en Tigre, tiene que ver con todo el trabajo que hace el Gobierno local con este deporte”, enfatizó Daniel Scioli.