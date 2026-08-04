Nueva programación del “Mes de las Infancias” con shows y juegos en plazas de San Fernando

Los sábados 8, 15 y 22 de agosto habrá actividades deportivas y culturales para disfrutar en familia, de 14 a 17h con entrada libre y gratuita en distintos espacios verdes. Deportes, kermesses, inflables, palestras, espectáculos de magia, circo y clown, maquillaje artístico y mucho más.

Nuevamente el Municipio de San Fernando celebra el Mes de las Infancias con tardes de diversión en las principales plazas y parques de la ciudad. Los próximos sábados de agosto, de 14 a 17 horas, con entrada libre y gratuita.

Habrá actividades deportivas y culturales, maquillaje artístico, shows de magia, circo y clown, inflables, juegos, kermesses, sorteos y mucho más para divertirse en familia.

La nueva programación es la siguiente:

Sábado 8 de agosto – de 14 a 17 horas

-Plaza Malvinas: Málaga y Pasteur

-Plaza Infico: Suipacha y Alvear

-Plaza Belgrano: Sargento Díaz y Cordero

Sábado 15 de agosto – de 14 a 17 horas

-Parque Náutico: Alte. Martin y el río

-Plaza Inmigrantes Italianos: Cordero y Paraná.

-Plaza San Pablo: Matheu y Gandolfo.

Sábado 22 de agosto – de 14 a 17 horas

-Plaza Carlos Gardel: Portugal y Quintana

-Plaza del Bicentenario: Ruta 202 y French.

-Parque del Bicentenario de la Independencia: Guido Spano y Los Pinos.

-Plaza Dorrego: Ing. White y Constitución.

* En caso de lluvia o mal tiempo, los eventos podrían ser reprogramados.