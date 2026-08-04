Vicente López avanza con la segunda etapa de renovación del Centro Recreativo de Adultos Mayores

El municipio continúa renovando el Centro Recreativo de Adultos Mayores para que los vecinos puedan entrenar, encontrarse y aprender en instalaciones cada vez más modernas, cómodas y accesibles. Esta nueva etapa contempla la puesta en valor de la fachada, mejoras en los ingresos y distintos trabajos de mantenimiento y reorganización del predio.

El espacio, ubicado en Juan Carlos Cruz 225, a metros del Paseo de la Costa, es uno de los principales centros destinados exclusivamente a personas mayores de la Provincia de Buenos Aires. Su propuesta combina actividad física, recreación, aprendizaje y bienestar emocional.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió las instalaciones y supervisó el avance de los trabajos. “Este es un lugar único en la Provincia de Buenos Aires. Hay muy pocos polideportivos exclusivamente para personas mayores y en Vicente López tenemos uno. Estamos llevando adelante la segunda etapa de la obra para mejorar los dos ingresos, ordenar las zonas de estacionamiento y el tránsito en las salidas, y sumar espacios verdes para que los adultos mayores puedan recrearse y pasar el día”, expresó.

Las obras permitirán rediseñar el ingreso principal, incorporar nuevos molinetes, mejorar la entrada destinada a ambulancias y renovar la fachada. También se reorganizará la circulación vehicular y se pondrán en valor distintos sectores del predio, al que asisten más de 850 vecinos por día.

El Centro Recreativo ofrece a las personas mayores de 60 años más de 35 propuestas deportivas, culturales y recreativas. Entre ellas se encuentran ajedrez, newcom, tenis, yoga, gimnasia, golf, natación, tango, teatro, artesanías y clases de idiomas. Las actividades continuarán funcionando con normalidad mientras se desarrollan los trabajos.

En agosto de 2025, el municipio inauguró la primera etapa de la renovación integral, que incorporó tres nuevos sectores con aulas, vestuarios, biblioteca, buffet y áreas de servicio, además de un Salón de Usos Múltiples completamente renovado y equipado.

“Vicente López hace tiempo que es una ciudad amigable con las personas mayores. Nuestras políticas deportivas, culturales y de espacio público tienen siempre el criterio de acompañarlas y garantizar que puedan disfrutar de espacios accesibles y de calidad”, destacó la intendenta.

Este trabajo forma parte de una política sostenida para promover el deporte y la vida activa en todas las edades. En ese marco, Vicente López fue reconocida como Ciudad Americana del Deporte 2026 por ACES, organización que distingue a las ciudades que consideran al deporte una prioridad de gestión y promueven su práctica entre toda la comunidad.

“En una provincia que cada vez abandona más a sus vecinos, nosotros seguimos apostando por espacios de calidad en los que puedan hacer deporte, participar de talleres y disfrutar de actividades culturales. Este lugar es único y es para los vecinos de Vicente López”, concluyó Soledad Martínez.