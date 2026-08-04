Se pone en valor el Campo de Deportes N°5 con la renovación integral de su pileta

El proyecto incluye una nueva cubierta unificada sobre las piscinas, vestuarios renovados, un acceso completamente remodelado, la puesta en valor integral del natatorio y un moderno sistema de climatización que permitirá utilizarlo durante todo el año.

El Municipio de San Isidro inició la obra de renovación integral del natatorio del Campo de Deportes N°5 (Perito Moreno 2500, Villa Adelina), una intervención que modernizará por completo sus instalaciones para ofrecer un espacio más seguro, accesible y confortable para los vecinos que realizan actividades deportivas durante todo el año.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo acceso al natatorio, con un sector de recepción y control de ingreso que permitirá ordenar la circulación y mejorar la seguridad. Desde allí se accederá tanto al área de piscinas como a los nuevos vestuarios.

La obra también incluye la construcción de nuevos vestuarios de 180 m2, equipados con sanitarios, duchas, guarda mochilas y conexión directa con las piletas, mejorando significativamente la comodidad de los usuarios.

Uno de los principales cambios será la incorporación de una nueva cubierta unificada de 1.000 m2 que protegerá ambas piscinas. Además, se instalará un nuevo sistema de climatización e iluminación, lo que permitirá utilizar el complejo durante todo el año y en mejores condiciones.

Las dos piscinas serán reparadas de manera integral mediante el sellado de fisuras, la restauración del hormigón, la aplicación de una nueva pintura de terminación y la demarcación reglamentaria. También se colocarán nuevas escaleras y un ascensor hidráulico para facilitar el ingreso de personas con movilidad reducida, fortaleciendo la accesibilidad del espacio.

Por último, se renovará la sala de máquinas ubicada en la parte posterior del predio. Allí se pondrán en funcionamiento los equipos de filtrado y bombeo existentes junto con nuevas calderas que trabajarán de forma alternada para optimizar el rendimiento y garantizar el correcto funcionamiento del natatorio.