Vicente López: última semana de vacaciones de invierno con música en vivo, cine y propuestas para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno entran en su recta final en Vicente López con una amplia agenda de actividades gratuitas para toda la familia. Hasta el 2 de agosto, los espacios culturales del municipio ofrecerán recitales, cine, muestras, talleres y propuestas recreativas para niños de todas las edades en los últimos días del receso escolar.

Uno de los grandes atractivos será Tarde de Libros, la feria de literatura para las infancias que se realizará el viernes 31 de julio desde las 11 horas en Quinta Trabucco. La jornada reunirá editoriales independientes, espacios de lectura, talleres, narraciones y el recital de Copla Colores a las 16 horas. Quienes visiten la Quinta durante la semana podrán experimentar la muestra “Los Ángeles de Charly”, que reúne fotografías de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres reconocidas artistas que retrataron a Charly García desde una mirada íntima y personal.

La música también tendrá un fin de semana destacado. El jueves 30 de julio a las 15 horas, Quinta Trabucco recibirá al Grupo Huancara, con un repertorio dedicado a María Elena Walsh, mientras que el sábado 1° de agosto a las 16 horas será el turno del reconocido Dúo Karma, llegado desde Cuba con un espectáculo pensado para compartir en familia. Además, el jueves 30 a las 19.30 y 20.30 horas, el Cine York será escenario de una nueva edición de PLAYLIST, el ciclo que combina cine y música en vivo, con la participación de Feli Colina, quien ofrecerá un recital acompañado por la proyección del cortometraje La Otra Mejilla, dirigido por Valeria Bertuccelli.

Además, el Centro Cultural Munro proyectará clásicos del cine familiar como Cars (jueves 30 de julio a las 17 horas), Up, una aventura de altura y Buscando a Dory (domingo 2 de agosto a las 15 y a las 17 horas, respectivamente). El Cine York de Olivos ofrecerá una programación especial que reúne clásicos del cine universal y películas para todas las edades. Entre las propuestas se destacan la proyección de La quimera del oro, la obra maestra de Charles Chaplin, con acompañamiento de música en vivo (jueves 30 a las 16 horas); funciones en fílmico de películas sorpresa en 35 mm (viernes 31 y sábado 1 a las 16 horas, y domingo 2, a las 18 horas); además de títulos como Las trillizas de Belleville, Llegan los Muppets y Chicken for Linda!, que completan una cartelera especialmente pensada para disfrutar en familia.

La agenda también incluye propuestas participativas, como Misión Trabucco, un recorrido para descubrir la historia de la quinta (jueves 30, 11 horas); narraciones de cuentos en la Torre Ader (sábado 1°, 15 horas); talleres de maquetas y miniaturas, cámaras oscuras, laboratorio de Foley, creación de personajes, tejido en la naturaleza, rap y tango, entre otras actividades que invitan a explorar el arte, la literatura y el cine durante los últimos días del receso escolar.

Todas las actividades son gratuitas. Algunas requieren inscripción previa o reserva de entradas y cuentan con cupos limitados. La programación completa puede consultarse en https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/invierno.