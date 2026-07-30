El Talar celebró su 91° aniversario con una jornada de encuentro para toda la comunidad

Autoridades del Gobierno local acompañaron a vecinos y vecinas en los festejos por un nuevo aniversario de la localidad. La celebración —llevada adelante en la plaza Hipólito Yrigoyen— reunió a instituciones, emprendedores, artistas locales y reconoció a héroes de Malvinas y vecinos destacados por su compromiso con la comunidad.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó de la celebración por el 91° aniversario de El Talar. La propuesta se desarrolló con una amplia convocatoria de familias, quienes disfrutaron de actividades recreativas, espectáculos en vivo y diferentes espacios de participación comunitaria.

“Nos encontramos en esta hermosa plaza celebrando el 91° aniversario de El Talar, junto a las instituciones, los vecinos y las vecinas de la ciudad. Como ya es tradición en Tigre, vivimos este encuentro en comunidad, reconociendo la historia de esta localidad y homenajeando a los vecinos pioneros que apostaron por este lugar cuando era solo una promesa, así como también a nuestros héroes y soldados de Malvinas”, expresó la secretaria.

Y agregó: “Para nosotros es muy importante celebrar un nuevo aniversario, valorar todo el recorrido y la historia de El Talar para seguir construyendo comunidad. En un momento difícil para muchas familias, ver a los vecinos disfrutando de la plaza, compartiendo este encuentro y a los chicos viviendo las vacaciones de invierno con alegría nos llena de felicidad y nos impulsa a seguir trabajando para que El Talar continúe creciendo”.

Durante la jornada, instituciones de la ciudad instalaron stands para compartir con la comunidad el trabajo que realizan diariamente y acercar información sobre sus propuestas. Además, la Feria Origen Tigre reunió a emprendedores locales que exhibieron y comercializaron productos elaborados en el distrito, fortaleciendo el desarrollo de la economía local.

Por su parte, Eve, vecina de la localidad, destacó: “Hoy estamos acá, representando a la Biblioteca y Centro Cultural El Talar, en el 91° aniversario de la localidad. Estamos muy contentos de participar de esta celebración, que se realiza desde hace muchos años y que, por suerte, sigue creciendo: cada vez convoca a más vecinos y se disfruta muchísimo. Es una fiesta hermosa, porque participan familias enteras, chicos y grandes. Nosotros también nos sumamos con actividades para los más chicos, que las disfrutan un montón”.

En el marco del aniversario, el Municipio rindió homenaje a los héroes de Malvinas de El Talar, en reconocimiento a su compromiso y entrega. Asimismo, fueron distinguidos vecinos y vecinas con una extensa trayectoria y una destacada labor comunitaria, en agradecimiento por su aporte al crecimiento, la identidad y el desarrollo de la localidad.

José Alberto, vecino reconocido por su valiosa trayectoria y compromiso con la comunidad, expresó: “Es un lujo este reconocimiento la verdad. Tengo 87 años y llegué a El Talar cuando tenía 10; desde entonces, nunca más me fui. Hice la primaria acá y la secundaria en San Fernando, porque en ese momento no había escuela en la localidad. Después, por razones laborales, pasé mucho tiempo en Tigre: trabajé en el viejo Hospital de Tigre como chofer de ambulancia. Esa fue mi tarea, pero siempre viví en El Talar. La verdad que es un honor estar hoy en el 91° aniversario y, además, recibir este reconocimiento como vecino destacado”.

La jornada también contó con espectáculos artísticos, propuestas recreativas para toda la familia y la participación de organizaciones intermedias, consolidando una nueva edición de una celebración que pone en valor la historia, la identidad y el fuerte compromiso de la comunidad de El Talar.