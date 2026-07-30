Tecnocomic Vicente López: vuelve el gran encuentro de la cultura pop con shows, cosplay y tecnología

Este sábado 1° de agosto, de 12 a 19 horas, llega una nueva edición de Tecnocomic Vicente López, el evento gratuito que reúne a fanáticos del cómic, la tecnología, el cine, las series, los videojuegos, el animé y el manga en una jornada pensada para disfrutar en familia. La propuesta se llevará a cabo en el Club Unión de Munro, ubicado en General Belgrano 2650, con entrada libre y gratuita.

Consolidado como uno de los eventos más convocantes de la cultura pop en el municipio, Tecnocomic vuelve con una programación renovada que combina espectáculos en vivo, experiencias tecnológicas, propuestas interactivas y el habital concurso de cosplay. La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro para vecinos de todas las edades, donde conviven el entretenimiento, la creatividad y las nuevas expresiones culturales.

Durante toda la jornada habrá una amplia programación artística con propuestas para fanáticos de todos los géneros. Para los fanaticos del universo de Star Wars, se presentara Galactic Force, un show dedicado a celebrar la historia de la clásica saga del espacio. También habrá una exhibición de Power Rangers a cargo de Ranger Con; la participación de Ghostbusters Argentina; y un show especial de los Teen Titans con personajes del universo de DC Comics. Por otro lado, se presentará la banda THM con música inspirada en videojuegos, asi como el espectáculo “Lo que pasó ayer”, con un homenaje a la cultura pop y al cine de los años 80 mientras que el Pop is Back Tour montará un show del baile con los grandes éxitos de las boybands.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el concurso de cosplay, que contará con importantes premios y un jurado integrado por reconocidas figuras del mundo cosplay. Participarán Hika, ganadora del Martín Fierro Digital a Mejor Cosplayer 2024 y del Premio Cleopatra 2025, Rodrigo Navarro (RN Cosplay), y Misari Gami, cosplayers involucrados en premiaciones a nivel internacional.

Además, el público podrá disfrutar de múltiples experiencias vinculadas a la innovación y la tecnología. Habrá un espacio de realidad virtual, propuestas de realidad aumentada e impresión 3D desarrolladas por el Fab Lab, el Laboratorio de Fabricación Digital de Vicente López, y un sector gaming para que grandes y chicos puedan participar de distintas experiencias interactivas.

Tecnocomic es una iniciativa que promueve el acceso a la cultura en Vicente López, combinando la tecnología y el entretenimiento a través de propuestas gratuitas e inclusivas. Edición tras edición, el evento reúne a familias, jóvenes y fanáticos de la cultura geek en un espacio pensado para compartir, descubrir nuevas experiencias y celebrar las expresiones culturales que forman parte del universo cotidiano de millones de personas. Para más información, puede consultarse la siguiente web: https://www.vicentelopez.gov.ar/tecnocomic-vl