Las colonias de invierno del Municipio de Tigre se viven a pura alegría y entretenimiento

Niños y niñas disfrutan las actividades deportivas y recreativas que ofrece la gestión local en el receso escolar. En los 18 polideportivos del distrito se practica fútbol, natación, vóley y handball entre las opciones destinada a los vecinos y vecinas.

Miles de vecinos y vecinas disfrutan de las Colonias de Invierno en los 18 polideportivos del Municipio de Tigre durante el receso escolar. Entre las disciplinas que se practican se encuentra fútbol, hockey, vóley, handball, atletismo y natación.

Niñas y niños realizan actividades deportivas, recreativas y disfrutan de propuestas culturales. Además, vecinos de la tercera edad acceden a espacios de esparcimiento especiales en la época vacacional.

Durante todo el año, el Municipio de Tigre ofrece diferentes actividades deportivas en los 18 polideportivos distribuidos en todo el distrito. Para conocer sus ubicaciones CLICK AQUÍ.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre y Twitter: DeportesTigre.