Se reconoció a los 96 nuevos especialistas egresados de sus hospitales municipales

Los profesionales completaron su formación de posgrado en las residencias del Hospital Central y del Hospital Municipal Materno Infantil. El acto de entrega de diplomas fue encabezado por el intendente Ramón Lanús.

El Municipio de San Isidro realizó esta mañana el acto de egreso de los residentes del Hospital Central de San Isidro y del Hospital Municipal Materno Infantil, donde 96 profesionales culminaron su formación de posgrado y recibieron sus diplomas, incorporándose como nuevos especialistas en distintas áreas de la salud.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Municipal de Exposiciones y fue encabezada por el intendente Ramón Lanús, acompañado por el secretario de Salud Pública, Dr. Pablo de la Torre; la subsecretaria de Salud Pública, Dra. Victoria Erdocia; el subsecretario Administrativo, Ing. Ignacio Videla; autoridades médicas, jefes de servicio, integrantes del equipo de salud y familiares de los egresados.

En esta promoción egresaron 70 profesionales del Hospital Central y 26 del Hospital Municipal Materno Infantil. Durante sus años de residencia atravesaron un exigente proceso de formación que combinó capacitación académica, entrenamiento profesional y práctica asistencial en hospitales de alta complejidad, incorporando conocimientos científicos, habilidades técnicas y una mirada integral del cuidado de las personas basada en la empatía, el trabajo interdisciplinario y el respeto por cada paciente y su familia.

Este egreso se produce en un contexto especialmente significativo para la formación del equipo de salud de San Isidro. Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación otorgó la máxima categoría de reconocimiento, Nivel A, a la mayoría de las residencias del Hospital Central y del Hospital Municipal Materno Infantil, en el marco del Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud (SIER).

La distinción representa un reconocimiento a la excelencia académica, la calidad asistencial y las condiciones de formación que ofrecen ambos hospitales municipales, consolidándolos como centros de referencia para la capacitación y el desarrollo de profesionales de la salud.

Con esta nueva promoción, los hospitales municipales de San Isidro continúan fortaleciendo su rol como espacios de formación de especialistas y de excelencia asistencial, contribuyendo al desarrollo del sistema sanitario y a la mejora permanente de la atención que reciben los vecinos, al tiempo que consolidan al sistema de salud local como uno de los principales centros de formación de profesionales de la provincia de Buenos Aires.