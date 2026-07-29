En Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre brindará atenciones de salud preventiva para la comunidad
Será el miércoles 5 de agosto de 9 a 12 horas en el Centro de Integración Social (CIS) de Barrio Nuevo. Los vecinos y vecinas tendrán disponibles controles para niños y adolescentes; testeos de VIH y sífilis. Además, se aplicarán vacunas de calendario.
En Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre realizará una Jornada de Salud destinada a la comunidad. Será el 5 de agosto de 9 a 12 horas y contará con prestaciones para niños, adolescentes y adultos.
La propuesta se realizará en el Centro de Integración de Salud (CIS) de Barrio Nuevo, situado en la calle Pampa 2100. Los vecinos y vecinas se podrán acercar sin turno previo.
La comunidad tendrá disponibles controles para niños (4 a 12 años) y adolescentes (13 a 18 años). Además, se realizarán testeos de VIH y sífilis y se aplicarán vacunas de calendario.
Para más información, pueden contactarse por las redes sociales a @SaludTigre en Facebook o @Salud_Tigre en Instagram.