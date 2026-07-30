jueves, julio 30, 2026
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Con una gran convocatoria, se realizó un curso de Primeros Auxilios en el Hospital Materno Infantil de Tigre

Redacción Periódico Para Todos

La capacitación brindó conceptos básicos y herramientas esenciales para actuar de manera adecuada ante situaciones de emergencia, promoviendo la toma de decisiones oportunas y el cuidado de la comunidad.

Con una importante participación de vecinos y vecinas, se llevó adelante un nuevo curso de Primeros Auxilios en el Aula Magna del Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó de Tigre. La propuesta tuvo como objetivo brindar conocimientos básicos y herramientas prácticas para actuar frente a distintas situaciones de emergencia.

Durante la jornada, los asistentes incorporaron conceptos fundamentales sobre primeros auxilios y recibieron capacitación orientada a fortalecer la capacidad de respuesta y la toma de decisiones ante escenarios que requieren una intervención inmediata.

La iniciativa reafirma el compromiso del Municipio con la promoción de la salud y la prevención, acercando instancias de formación que permiten a la comunidad adquirir conocimientos útiles para el cuidado propio y de terceros.

 