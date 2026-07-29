jueves, julio 30, 2026
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Están abiertas las inscripciones para los cursos de las Casas de Cultura 

Redacción Periódico Para Todos

Más de 250 propuestas forman el abanico de talleres en distintas disciplinas y en todo el territorio municipal. La inscripción se realiza por intermedio de la plataforma online municipal TESI.

La Municipalidad de San Isidro abrió la inscripción del segundo semestre de cursos y talleres que se llevarán adelante en las Casas de Cultura de Beccar (Av. Centenario 1891), Villa Adelina (Parque Público del Golf, Luis María Drago 299), Martínez (Monseñor Larumbe 762 y Saavedra 1710 ) y Boulogne (Av. Avelino Rolón 2315). El inicio de las clases será en forma progresiva a partir del lunes 3 de agosto.

“La invitación es a que recorran la grilla con cursos para todos los gustos e intereses, habiten y se apropien de las Casas, que son espacios de enseñanza y también de intercambio, de emprender juntos y de compartir una experiencia enriquecedora”, explicó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

 

(*) Los cursos son cuatrimestrales, de uno o dos encuentros semanales, y comprenden distintas categorías:

-Artes y Oficios: Cosmética canina, Maquillaje artístico infantil, Maquillaje social avanzado, Diseño gráfico, Decoración de interiores, Cocina bajas calorías, Cocina mediterránea, Cocina y pastelería para recibir, Decoración de tortas inicial, Panadería para el té, Panadería para emprender, Panes del mundo, Mosaiquismo, Arreglo de celulares y computadoras, Barbería, Velas y Jabones, Carpintería, Marroquinería y muchos más.

-Lenguajes artísticos: Pintura creativa, Laboratorio de ciencia y arte, Comics, historieta y dibujo, Tejido con las manos, Escuela de música, Historietas para jóvenes y adultos, Taller de novelas, Taller literario, Historia del arte, Percusión grupal (a partir de los 15 años), Zapateo, Técnica mixta, Teatro, Circo, acrobacia y malabares para niños, Telar, Dibujo, Pintura, Fotografía, Canto, Percusión, Piano, Guitarra y otros.

-Bienestar Personal: Sentirse mejor, vivir mejor, Baile vital, Chi kung, Cuerpo en movimiento, Gimnasia correctiva, Yoga (Intermedio y Principiante), Gimnasia en silla, Tai chi chuan, Tango y mucho más.

-Tecnología e Informática: Diseño y comunicación digital, Marketing, Billeteras virtuales, Uso de celulares y redes, Manejo de celulares (Android), Office (Inicial y Avanzado), Affinity (Illustrator y Photoshop), Redes sociales y Uso de la notebook, entre otros.

-Idiomas: Italiano inicial, Inglés en nivel inicial (adultos y niños), Inglés conversación y para viajeros, Portugués, Francés avanzado y otros.

 

(*) Costos mensuales: $26.000 y $32.000, según frecuencia y carga horaria.

 

(*) Inscripciones a través de tesi.sanisidro.gob.ar, registrándose como usuario, obtener permiso, ir a “Inscripciones” y luego a “Cultura”, donde se despliegan los cursos vigentes. Cupos limitados.

 

(*) Grilla de cursos: https://www.sanisidro.gob.ar/cursoscultura

 

(*) Informes: [email protected]

 