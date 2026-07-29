Las cámaras del COT registraron el hurto a una vivienda en el centro de la ciudad

Agentes del Centro de Operaciones Tigre y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires redujeron a dos delincuentes durante la madrugada. Uno de ellos contaba con pedido de captura vigente.

El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectó un hurto en proceso: dos delincuentes ingresaron a un domicilio y sustrajeron pertenencias. Fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Todo ocurrió en horas de la madrugada y los agentes de la central de monitoreo detectaron el ilícito a través de las cámaras municipales. En ese momento, dieron aviso al móvil más cercano.

Arribaron a la escena agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; quienes redujeron a los delincuentes y recuperaron las pertenencias sustraídas del domicilio. Uno de los apresados contaba con pedido de captura activo.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.