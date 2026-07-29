En la Sesión Ordinaria del 28 de julio…

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En la sesión del 28 de julio el Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz impulsó el proyecto de ordenanza para establecer como política de Estado municipal la permanencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Municipio de José C. Paz ante la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

Un trabajo conjunto con Juan LIGO tal cual se solicitó el día 6 de julio pasado en la reunión del Consejo Ciudad del Aprendizaje.

Una iniciativa del Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje, senador provincial e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii.que debería ser imitada por todas las Ciudades del Aprendizaje del mundo.