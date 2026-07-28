Vicente López sumó nuevas patrullas para reforzar la seguridad en las calles

El municipio de Vicente López incorporó nuevas patrullas, más modernas y adaptadas a las necesidades de la ciudad, para fortalecer la prevención del delito y brindar una respuesta más rápida ante cualquier emergencia.

La intendenta Soledad Martínez presentó los nuevos vehículos, que se suman a la flota municipal que recorre diariamente los barrios y acompaña el trabajo de los agentes de seguridad.

“En Vicente López nuestra prioridad es que los vecinos vivan tranquilos. Por eso seguimos sumando patrullas modernas, tecnología y mejores herramientas para que nuestros agentes puedan responder más rápido cuando alguien lo necesita”, expresó Martínez.

Los nuevos móviles están blindados y equipados con cámaras internas y externas, micrófono, radiobase, sirena y baliza. Además, son automáticos e híbridos, lo que permite una conducción más cómoda y segura para los agentes, reduce el consumo de combustible y genera un menor impacto ambiental.

La incorporación de estos vehículos no es una medida aislada, sino que forma parte del sistema integral de seguridad que desarrolla el municipio, basado en dos pilares fundamentales: la presencia permanente en las calles y el uso de tecnología para prevenir el delito y actuar con mayor rapidez.

Las nuevas patrullas se integran al trabajo coordinado de los agentes, las cámaras de videovigilancia, los Puntos Seguros, el Anillo Digital y ESCUDO, el centro municipal de monitoreo y control desde donde se reciben las alertas y se organizan las intervenciones ante emergencias.

“Cada patrulla, cada cámara y cada Punto Seguro forman parte de un mismo sistema pensado para cuidar a los vecinos. La tecnología nos permite detectar lo que ocurre y la presencia de nuestros agentes hace posible llegar rápidamente a cada lugar”, señaló la intendenta.

En un contexto de creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires, Vicente López continúa invirtiendo recursos propios en vehículos, equipamiento y tecnología para fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad en todos los barrios.

“Mientras en otros municipios los vecinos se acostumbraron a vivir con miedo, en Vicente López elegimos no resignarnos. Vamos a seguir trabajando e invirtiendo para que cada vecino pueda sentirse cuidado y vivir tranquilo”, concluyó Martínez.