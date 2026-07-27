Los adultos mayores de Tigre participaron de un taller de fortalecimiento de la memoria y de inclusión digital

A través de diferentes iniciativas desarrolladas en centros de jubilados del distrito, el Gobierno local tiene como objetivo mejorar el bienestar de los vecinos, a fin de fomentar su participación dentro de la comunidad.

El Municipio de Tigre realizó una nueva charla sobre memoria en el Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Eterna Juventud de Rincón de Milberg. Durante el encuentro, vecinos y vecinas compartieron un espacio de aprendizaje e intercambio, donde abordaron los cambios que experimentan con el paso de los años y la importancia de mantener activa la mente mediante el entrenamiento cognitivo para favorecer un envejecimiento saludable.

Por otro lado, en el Centro de Jubilados, Pensionados y Personas de la Tercera Edad Manantial de Vida, ubicado en El Talar, se desarrolló un taller de inclusión digital, en el que las personas mayores incorporaron herramientas para utilizar WhatsApp y aprovechar las distintas funciones de sus teléfonos celulares, promoviendo una mayor autonomía y comunicación en la vida cotidiana.

Estas propuestas forman parte de las políticas públicas que impulsa el Municipio para acompañar a las personas mayores mediante espacios gratuitos de capacitación, contención y participación, con el propósito de favorecer el envejecimiento activo y fortalecer su integración social.

Quienes deseen participar de los próximos talleres y actividades pueden consultar el cronograma comunicándose con el área de Adultos Mayores Tigre al 11 6815-2717.