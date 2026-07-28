Vacaciones de invierno en Tigre: el Municipio acerca su itinerario de espectáculos con decenas de propuestas para toda la familia

Con la presentación del espectáculo infantil Mr. Klo “Bola … dame Bola”, en el Teatro Pacheco, el Gobierno local comenzó la programación especial. La misma ofrecerá más de una amplia gama de propuestas en distintos espacios del distrito. Para conocer el cronograma completo de todos los shows, hacer CLICK AQUÍ.

El Municipio de Tigre acerca su oferta de shows por las vacaciones de invierno. Las entradas son libres y gratuitas para vecinos y vecinas del distrito.

La propuesta se desarrollará hasta el 2 de agosto e incluirá obras de teatro, espectáculos infantiles, circo, música y otras actividades culturales en escenarios como el Teatro Municipal Pepe Soriano, el Teatro Pacheco y el Auditorio Municipal Raúl “Ruso” Wildemer, entre otros espacios del partido.

Para asistir a las funciones, las entradas deberán retirarse un día antes de cada espectáculo en la boletería correspondiente a cada sala. En el caso del Auditorio Municipal Raúl “Ruso” Wildemer, las funciones programadas para los fines de semana tendrán un cronograma especial de entrega anticipada.Se podrán retirar hasta seis entradas por persona, presentando DNI físico o una fotografía del mismo con domicilio en Tigre. Los espectáculos están especialmente sugeridos para niños y niñas menores de 12 años.

“La verdad que hemos pasado una hermosa tarde de vacaciones para todos los chicos. Nos vamos más que felices. Agradecido por la función y al intendente y a todo el Municipio de Tigre, que la verdad que se está pasando con estos shows para los niños y niñas” destacó Jorge; vecino de General Pacheco.

Las boleterías funcionarán de lunes a viernes de 16 a 19 horas en el Teatro Municipal Pepe Soriano y el Teatro Pacheco, mientras que para las funciones del Auditorio Municipal Raúl “Ruso” Wildemer el retiro de entradas se realizará en la Delegación Ricardo Rojas, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Con esta amplia agenda gratuita, el Municipio de Tigre continúa impulsando propuestas culturales y recreativas para que las familias puedan disfrutar de las vacaciones de invierno con actividades de calidad en diferentes localidades del distrito.

Para conocer el cronograma completo de todos los shows, hacer CLICK AQUÍ.