Más de 1.240 detenidos y una caída del 80% en el robo de autos

Los datos corresponden al balance oficial del primer semestre. El Municipio destaca que el impacto positivo se debe a un esquema de prevención, que incluyó operativos en La Cava junto a fuerzas federales y provinciales.

La estrategia de prevención impulsada por el Municipio de San Isidro y los números del primer semestre del año muestran un impacto directo en las calles del distrito. Con patrullajes preventivos, operativos dinámicos y estáticos además del uso de tecnología aplicada a la seguridad, la Secretaría de Seguridad local registró un total de 1.240 detenidos y demorados entre enero y junio.

El dato que más sobresale en el balance oficial es la profunda baja del robo automotor, que experimentó una caída del 80% en comparación con el mismo período de 2025. Según explicaron fuentes municipales, esta baja se replicó además en todas las modalidades delictivas, incluyendo los delitos violentos, consolidando una de las reducciones más significativas desde la implementación del nuevo esquema de prevención.

Durante estos primeros seis meses, los oficiales de seguridad municipales identificaron a un total de 128.904 personas y controlaron 53.813 vehículos mediante patrullajes preventivos, operativos dinámicos y estáticos en diferentes puntos estratégicos del partido.

Una de las columnas vertebrales que explican esta tendencia es el involucramiento de la comunidad. Los canales de prevención del Municipio concentraron el 77,76% del total de los llamados de emergencia. Esto significa que casi ocho de cada diez residentes prefieren comunicarse de forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM), utilizar la herramienta de Ojos en Alerta o acudir a los Oficiales de Seguridad que recorren las calles del municipio.

Ese contacto directo también tuvo un impacto operativo: el 57% de los delitos registrados durante el semestre se originó a partir de alertas generadas por los canales municipales, permitiendo una respuesta más rápida y una mayor capacidad de prevención.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad profundizó el trabajo contra el narcotráfico a escala local. Durante los primeros seis meses del año se presentaron 107 denuncias por venta de drogas ante la Justicia, aportando información para el avance de las investigaciones judiciales.

Uno de los focos del plan de seguridad estuvo puesto en el barrio La Cava, donde el Municipio implementó un nuevo esquema de trabajo conjunto con la Provincia y la Nación. Durante los últimos tres meses se realizaron 75 detenciones, se identificó a 2.796 personas, se controlaron 979 vehículos y se desplegaron operativos diarios junto a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense y Gendarmería Nacional.

La principal novedad radica en que, por primera vez, las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal ingresan todos los días al interior del barrio en conjunto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense y efectivos de la Gendarmería Nacional, rompiendo con el esquema de vigilancia únicamente perimetral.

A la par del despliegue territorial, el Municipio extendió la red del programa de participación ciudadana Ojos en Alerta, el programa que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp y establecer contacto directo con el Centro de Operaciones Municipal. Durante el último año, la cantidad de usuarios del programa creció un 74%, consolidándose como uno de los principales canales de participación ciudadana en materia de prevención.

Para sostener el despliegue, la Secretaría de Seguridad mantuvo un programa permanente de capacitación para fortalecer el trabajo operativo. En estos seis meses se desarrollaron cuatro instancias de formación, destinadas a instructores y usuarios de las armas menos letales BYRNA, también los supervisores y oficiales de la Patrulla Municipal participaron en cursos de nivelación y actualización.

“La seguridad se construye con presencia en la calle, tecnología, capacitación permanente y un trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, nacionales y en coordinación con la Justicia. Los resultados de estos primeros seis meses muestran que ese camino da resultados concretos para los vecinos”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro.