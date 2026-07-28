Malvinas Argentinas es el municipio que más aportó al PBI provincial en la última década

El informe “Cadenas Productivas en los municipios de la Provincia de Buenos Aires en la última década”, elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Territorial y Sectorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, reveló que Malvinas Argentinas es el municipio que más aportó a la economía provincial en los últimos diez años.

El estudio analizó la evolución de 63 cadenas productivas que explican el 88% del PBI bonaerense entre 2016 y 2025 y en ese marco Malvinas Argentinas se consolidó como el distrito de mayor incidencia en el Producto Bruto Interno provincial, con un aporte del 1,11% de valor agregado bruto, impulsado principalmente por el crecimiento del comercio, la logística, los servicios financieros, la construcción y la industria.

De veinte municipios mencionados, los primeros cinco en el ranking son: Malvinas Argentinas con 1,11%, seguido por Ezeiza con 0,87%, Florencio Varela con 0,72%, Esteban Echeverría con 0,70% y Moreno con 0,67%. Según el informe, “el crecimiento que más mueve la aguja provincial está en la segunda corona del Conurbano, impulsado por la logística y el comercio y no por las tasas más altas”. Además menciona un subgrupo más pequeño que creció por las cadenas de porcinos y/ o por alguna actividad manufacturera.

El estudio ubica a Malvinas Argentinas dentro del subgrupo de municipios llamados “Maduros”, caracterizados por un gran crecimiento durante la década y una desaceleración relativa hacia 2025, consecuencia del ciclo agropecuario adverso. En palabras del informe, “su base productiva diversificada con menor volatilidad positiva reciente se apoya en comercio, servicios financieros, turismo y construcción”. La variación positiva anual del conjunto de municipios maduros fue de 0,70% en la década y una disminución de 1,8% en 2025, reflejando la importancia de este grupo en la dinámica provincial.

“La economía bonaerense depende hoy más de la recuperación de servicios urbanos que del dinamismo industrial o agropecuario”, concluye el informe. Esto reafirma que Malvinas Argentinas no solo crece, sino que juega un importante rol en la economía de la provincia, consolidándose como eslabón fundamental de la cadena productiva y referencia en desarrollo regional.