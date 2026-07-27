Desarticulan una banda dedicada al narcomenudeo tras tres allanamientos en Grand Bourg

La investigación permitió desarticular una organización que comercializaba cocaína en los barrios Estudiantes y Bella Flor. Se realizaron tres allanamientos simultáneos con resultados positivos. Fueron detenidas tres personas y se secuestraron drogas, dinero, un arma de fuego y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Como resultado de una investigación iniciada en mayo de este año por presunta comercialización de estupefacientes, se llevó adelante el operativo denominado “Tricolor”, que culminó con tres allanamientos simultáneos en los barrios Estudiantes y Bella Flor, de la ciudad de Grand Bourg. La causa fue coordinada por la UFI N° 16 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial San Martín, con intervención de la Subdelegación San Miguel de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Las tareas de investigación permitieron establecer la existencia de una organización dedicada al narcomenudeo, una modalidad delictiva basada en la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades directamente a los consumidores, que operaba desde distintos domicilios de la zona. Uno de los inmuebles funcionaba como punto de venta, mientras que el otro era utilizado para el abastecimiento de la droga. La banda contaba con una estructura organizada para la distribución, el traslado de estupefacientes y la vigilancia de los movimientos en el barrio con el objetivo de alertar sobre la presencia policial.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos tres hombres, acusados de integrar la organización, mientras que otras dos personas fueron notificadas de la formación de las respectivas causas y posteriormente recuperaron la libertad por disposición judicial. En los allanamientos se secuestraron más de 1,7 kilogramos de cocaína, distribuidos en más de 800 envoltorios y otros paquetes compactos, además de $322.000 en efectivo, cuatro balanzas de precisión, dos teléfonos celulares, una pistola calibre 9 milímetros con pedido de secuestro vigente y 53 municiones del mismo calibre.

Los principales imputados quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y uno de ellos además por tenencia ilegal de arma de guerra. El operativo representa un importante avance en la lucha contra el narcomenudeo en Malvinas Argentinas y es el resultado del trabajo coordinado entre la Justicia y las fuerzas especializadas de investigación.

Desde el Municipio de Malvinas Argentinas se continúa acompañando las acciones que contribuyen a fortalecer la prevención del delito y la seguridad de los vecinos, promoviendo el trabajo articulado con la Justicia y las distintas fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico y proteger a las familias.