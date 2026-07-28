En el centro de la ciudad, Julio Zamora acompañó el 150° aniversario del Club de Regatas La Marina

El intendente participó del almuerzo conmemorativo junto a socios, autoridades, ex autoridades y familias de la histórica institución. En el marco de la celebración, el club presentó una nueva embarcación que se incorporará a sus actividades náuticas.

En Tigre centro, el intendente Julio Zamora participó de la celebración por el 150° aniversario del Club de Regatas La Marina, donde compartió un almuerzo con socios, autoridades, ex autoridades y familias que forman parte de la vida institucional de la entidad. En el marco del encuentro, la institución presentó una nueva embarcación que se incorporará a sus actividades náuticas.

“La verdad es que hoy es un día hermoso. Festejar los 150 años de esta institución tiene mucho que ver con la historia de Tigre, con cómo se formó el distrito y con sus características. Los clubes de remo son un ícono muy importante de nuestra comunidad. Que hoy estén presentes los presidentes anteriores y que se haya inaugurado un nuevo bote de ocho para la institución habla del enorme esfuerzo que realizan los socios”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “Desde el Municipio trabajamos para fortalecer el deporte, con nuestra Escuela Municipal de Remo, que es la puerta de entrada a todos los clubes de remo de Tigre, y con múltiples propuestas que crecieron en estos últimos años: nuevos polideportivos, la Pista Nacional de Remo y distintas disciplinas que se fueron incorporando. Todo eso habla de un municipio muy activo en materia deportiva y de competencias”.

La ceremonia contó con la participación de la Banda de música de la Prefectura Naval Argentina, que interpretó la canción Aurora y el Himno Nacional Argentino, dando inicio a una emotiva jornada en homenaje a la trayectoria del club.

Por su parte, el presidente de la institución, Hugo Biscione, afirmó: “Hay muchas emociones juntas. Mi vida fue un antes y un después de conocer el Club de Regatas La Marina. Acá conocí a mi señora, crié a mis hijas y compartí travesías inolvidables con muchos amigos. Eso es lo que más rescato del club: los amigos y todo lo que se construye alrededor de esta institución. El club es insustituible en estas épocas, porque forma jóvenes, fortalece el carácter, genera amistades y promueve una vida sana. Es un lugar recomendable para todos”.

Durante el almuerzo, la institución también distinguió a socios con 50 años de trayectoria y reconoció a remeros sobresalientes por su desempeño y aporte al deporte, en un homenaje a quienes, con su compromiso, contribuyeron al crecimiento y prestigio de la entidad.

“Es una alegría acompañar, junto al intendente Julio Zamora, el 150° aniversario de un club emblema del remo argentino. Quiero felicitar a toda la institución por el trabajo que lleva adelante para la comunidad y destacar el acompañamiento permanente del Municipio a los remeros, los deportistas y los clubes de remo de Tigre”, señaló el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni.

Fundado en 1876, el Club de Regatas La Marina es una de las instituciones pioneras del remo en la Argentina y un emblema del Delta de Tigre. A lo largo de su historia formó destacados deportistas, obtuvo más de 2.000 victorias en regatas oficiales y su sede histórica, inaugurada en 1927, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 2014.