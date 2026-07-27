Se modificó el sentido de circulación de dos calles en Las Lomas

Para mejorar la seguridad vial en el barrio de Las Lomas, se modificó el sentido de las calles Don Bosco y 3 de Febrero. Además, se realizarán tareas de repavimentación en una intersección clave.

El Municipio de San Isidro implemento el cambio de sentido en la circulación en las calles Don Bosco y 3 de Febrero en Las Lomas con el objetivo de ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y favorecer la convivencia entre vehículos y peatones.

La medida comprende los siguientes cambios:

3 de Febrero: desde Av. Juan Segundo Fernández hacia Av. Andrés Rolón, la calle 3 de Febrero pasará a tener sentido único hacia el noreste.

Don Bosco: desde Av. Andrés Rolón hacia Av. Juan Segundo Fernández , la calle Don Bosco pasará a tener sentido único hacia el suroeste.

El resto de los tramos de ambas calles mantendrá su sentido de circulación actual.

Por otro lado, se realizaron tareas de repavimentación en la intersección de 3 de febrero y Jorge Newbery, con una intervención de 300mts2 de pavimento.

Esta intervención busca ordenar el tránsito de la zona, mejorar la convivencia entre vehículos y peatones y brindar mayor seguridad a quienes viven y transitan diariamente por el barrio.