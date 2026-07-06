El Municipio de Tigre entregó nuevo mobiliario para instituciones educativas del distrito

El Gobierno local entregó mesas y sillas a las escuelas Primaria N°4 de Troncos del Talar y Secundaria Nº 2 de General Pacheco. Además, en esta última institución se realizaron trabajos de pintura, se otorgaron ocho calefactores y se llevó adelante la refacción de la caldera.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la entrega de nuevo mobiliario a instituciones educativas del distrito, una acción que se desarrolla regularmente el Municipio de Tigre con el objetivo de generar mejores condiciones para el aprendizaje.

“Continuamos con nuestro programa de apoyo a las escuelas provinciales, a través del cual realizamos mejoras de infraestructura, trabajos de pintura y distintas refacciones para que las instituciones estén en condiciones y brinden espacios de calidad para los estudiantes y los docentes”, afirmó la secretaria.

Y agregó: “Creemos que la escuela tiene que ser un lugar cálido, seguro, de encuentro y de aprendizaje para nuestros jóvenes. Por eso, desde el Municipio y junto al intendente Julio Zamora, seguimos acompañando a las instituciones educativas con obras de infraestructura, programas de apoyo, entrega de calefactores y renovación de mobiliario”.

En esta oportunidad, el Municipio entregó 60 bancos y 120 sillas a la Escuela Primaria N° 4 de Troncos del Talar. Cabe destacar que en este establecimiento, la comuna llevó adelante la refacción integral de la cocina. A su vez, la Escuela Secundaria N° 2 de General Pacheco recibió 30 bancos y 60 sillas. En este último establecimiento, además, se llevaron adelante trabajos de pintura, se entregaron ocho calefactores y se realizaron tareas de refacción de la caldera.

La directora de la EP Nº 4 De Troncos del Talar, Patricia Moyano, destacó: “Es una inversión en educación muy importante, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Este mobiliario era algo que nuestras infancias necesitaban y la gestión fue muy rápida, así que estamos súper agradecidos. Como siempre, el Municipio de Tigre no solo hace entrega de mobiliario, sino que también está permanentemente gestionando distintas necesidades de infraestructura de las escuelas”.

Además de la entrega de mobiliario nuevo, el Municipio colabora con los establecimientos educativos en la renovación integral, mediante trabajos de infraestructura, pintura, e instalación eléctrica.