El 11 de julio: “Una tarde de ópera”
Por: Dra. Nancy Marina Antunovich
Con la batuta eximia de la Maestra Silvia Aloy, el Ensemble Chorale Lyrique se presentó el domingo 5 de julio en el auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires.
El espectáculo aunó varios de los más hermosos pasajes corales de la ópera clásica así como bellos y muy apreciadas árias de ópera.
El repertorio incluyó fragmentos del primer acto de La Traviara, con su célebre brindis, de Rigoletto y de Nabucco, cerrandi el capítulo verdiano.
También ofrecieron fragmentos de Donizzetti con la bellísima “Una furtiva lagrima” y 2 de los mas bellos coros de Cavalleria Rusticana de Masgagni, entre otros autores.
Los solistas hicieron gala de una gran efectividad vocal, delicioso fraseo y gran postura escénica.
El magistral coro de 40 intérpretes brilló en cada pasaje con imponente solvencia vocal.
Este espectáculo se presentará el 11 de julio próximo a las 19 hs en el Salon Guerrico de San Antonio de Areco, Lavalle 373.
Entrada libre y gratuita.
Calificación: 🎶🎶🎶