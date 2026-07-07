El 11 de julio: “Una tarde de ópera”

Por: Dra. Nancy Marina Antunovich

Con la batuta eximia de la Maestra Silvia Aloy, el Ensemble Chorale Lyrique se presentó el domingo 5 de julio en el auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

El espectáculo aunó varios de los más hermosos pasajes corales de la ópera clásica así como bellos y muy apreciadas árias de ópera.

El repertorio incluyó fragmentos del primer acto de La Traviara, con su célebre brindis, de Rigoletto y de Nabucco, cerrandi el capítulo verdiano.

También ofrecieron fragmentos de Donizzetti con la bellísima “Una furtiva lagrima” y 2 de los mas bellos coros de Cavalleria Rusticana de Masgagni, entre otros autores.

Los solistas hicieron gala de una gran efectividad vocal, delicioso fraseo y gran postura escénica.

El magistral coro de 40 intérpretes brilló en cada pasaje con imponente solvencia vocal.

Este espectáculo se presentará el 11 de julio próximo a las 19 hs en el Salon Guerrico de San Antonio de Areco, Lavalle 373.

Entrada libre y gratuita.

Calificación: 🎶🎶🎶