La UTN en José C. Paz

Se llevó a cabo la firma de los acuerdos propios de cada diplomatura a dictar la UTN en el marco del Convenio con UTN firmado oportunamente.

Presentes, esta vez, el decano de la Facultad Regional General Pacheco de la U.T.N., Ing. Enrique Vera, Julio Rodriguez Subsecretario de Posgrado UTN. Lic. Fernando Lopez, Director de Extensión Universitaria, Lic. Jonathan Rodríguez enlace Municipalidad-UTN y el Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar.

El encuentro, realizado en la sala de despacho privada de la Municipalidad, contó con el senador bonaerense, vicepresidente primero de la Cámara, Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO e intendente en uso de licencia Dr. HC Mario ISHII y la intendenta interina Lic. Lorena Espina

La llegada de la UTN a nuestro municipio, institución fundada como Universidad del Pueblo con impronta federal y un rol clave en el desarrollo industrial y tecnológico del país permitirá que miles vecinos accedan a educación superior pública, gratuita y de calidad.

“Más educación, más futuro y más oportunidades para nuestra gente”, destacó Mario Alberto Ishii.

Con más de ciento veinte mil estudiantes a nivel nacional y una trayectoria de excelencia vinculada a la tecnología y la industria, la UTN en el municipio, Ciudad del aprendizaje, potenciará, aún más, el perfil profesional de la comunidad.

En los próximos días se brindarán los detalles sobre la oferta académica específica y el cronograma de inscripción para el ciclo lectivo que comenzará el 24 de agosto y la fecha de inauguración del Polo Universitario Internacional así como otras informaciones de elegancia.