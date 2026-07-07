Zamora acompañó la inauguración de la nueva planta de la empresa Canestrari Hermanos en Tigre

El intendente participó de la apertura de las nuevas instalaciones de la firma — dedicada a la fabricación de embarcaciones y prestación de servicios náuticos — donde se realizará el ensamble y la terminación final de las unidades. De esta manera se optimizará la calidad del trabajo y se fortalecerá la actividad industrial vinculada al sector.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó la inauguración de la nueva planta del astillero Canestrari Hnos, una empresa con más de 80 años de trayectoria dedicada a la fabricación de embarcaciones y a la prestación de servicios náuticos. Durante la recorrida por las instalaciones, las autoridades de la firma presentaron el funcionamiento del nuevo espacio destinado al armado final de las lanchas, en el marco de una reorganización de su proceso productivo.

“Es una enorme satisfacción ver cómo empresas con una trayectoria tan importante como Canestrari continúan invirtiendo y creciendo en Tigre. Esto significa más desarrollo, más trabajo y un fuerte compromiso con la producción local. Desde el Municipio seguiremos acompañando a quienes eligen apostar por el distrito y generar nuevas oportunidades para nuestros vecinos”, expresó Zamora.

A partir de esta nueva distribución, la sede original de la empresa quedó destinada a la fabricación de las piezas de plástico, donde se desarrollan las tareas que demandan procesos de pintura y generan mayor cantidad de polvo. Posteriormente, los cascos y las cubiertas son trasladados al nuevo astillero, donde se realiza el ensamble integral de las embarcaciones y la preparación para la entrega final a los clientes.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la comunidad, Emiliano Mansilla, expresó: “Es muy importante que empresas que ya están radicadas en el Municipio sigan confiando e invirtiendo en el distrito, porque eso genera desarrollo, empleo y todo lo virtuoso que implica fortalecer la producción local. Además, hablamos de una marca líder en el sector, que fabrica lanchas de primer nivel, y de una planta modelo que le permitirá a la empresa seguir creciendo y avanzando”.

En la nueva planta se llevan adelante los trabajos de colocación del tapizado, los parabrisas y el motor, además del pulido y las terminaciones finales. Esta reorganización permite disponer de un espacio más limpio para la etapa de acabado, mejorando la calidad de presentación de las lanchas antes de su entrega.

Asimismo, Daniel Canestrari, director ejecutivo de la empresa, expresó: “Nosotros ya estábamos cerca de esta zona y conseguimos esta propiedad para dividir la fabricación. Acá quisimos tener un espacio más limpio y con mayor proyección para realizar la terminación final de las lanchas. Canestrari nació en Tigre y para nosotros era importante seguir desarrollando la fabricación en el distrito. Contamos con el acompañamiento del Municipio, que confió en nuestro proyecto y nos permitió avanzar”.

Canestrari Hnos. S.A. es una empresa argentina fundada en 1945. Sus orígenes se remontan al trabajo de los hermanos Ernesto y José Canestrari, quienes, tras adquirir experiencia junto a su padre y desempeñarse en distintos astilleros de Tigre y San Fernando, iniciaron su propio emprendimiento dedicado a la reparación y fabricación de embarcaciones de madera bajo el nombre de Astilleros El Timón. Desde entonces, la firma se consolidó como una de las referentes de la industria náutica nacional.