“Los Ángeles de Charly”: Vicente López presenta una muestra fotográfica en honor a Charly García en Quinta Trabucco

Del 8 de julio al 27 de septiembre, la exposición reunirá obras de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres fotógrafas que retrataron a Charly García desde una mirada íntima y personal.

El Municipio de Vicente López inaugura Los Ángeles de Charly, una muestra fotográfica dedicada a Charly García, una de las figuras más influyentes de la música popular argentina. La exposición abrirá sus puertas el miércoles 8 de julio a las 18 horas, y podrá visitarse hasta el 27 de septiembre en Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida), con entrada libre y gratuita, con la presencia de sus autoras, las celebradas Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu.

La muestra reúne alrededor de treinta fotografías realizadas las tres artistas que, desde distintos momentos y vínculos con Charly García, construyen un recorrido visual por su vida y su trayectoria. Lejos de los retratos más difundidos del músico, las imágenes revelan una dimensión íntima, cotidiana y profundamente humana del artista.

Bajo la premisa “Tres mujeres, tres miradas sobre el artista”, la exposición pone en diálogo tres universos fotográficos que ofrecen perspectivas singulares sobre una figura clave de la cultura argentina. El conjunto de obras propone una reflexión sobre la creación artística, la amistad, la memoria y el paso del tiempo, al tiempo que recupera instantes fundamentales de la historia personal y profesional de García.

Desde su primera presentación, Los Ángeles de Charly ha recorrido diversos espacios culturales del país, consolidándose como una propuesta que invita a redescubrir el legado de Charly García a través de la sensibilidad de tres fotógrafas que compartieron con él momentos significativos de su recorrido artístico.